Общество

РосбалтРосбалтРоскомнадзор через суд требует заблокировать два почтовых сервиса

Роскомнадзор обратился в суд с требованием блокировать два почтовых сервиса за неисполнение российского законодательства. Речь идет о ресурсах scryptmail.com и mailbox.org, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
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Роскомнадзор подал иски о блокировке почтовых сервисов

Rambler News Service07:40

Роскомнадзор требует блокировать два почтовых сервиса

ТАСС08:02

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

РБК09:24

Роскомнадзор решил через суд заблокировать два сервиса электронной почты

Интерфакс08:46

Роскомнадзор подал иски о блокировке двух почтовых сервисов

Коммерсантъ10:01

Роскомнадзор подал иск о блокировке почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail.com

Ведомости08:17

Роскомнадзор подал иск о блокировке почтовых сервисов Mailbox и Scryptmail

Дождь07:47
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Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК 16:56
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Коммерсантъ 12:48
Футбол

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом в матче с «Лестер Сити»

26 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Лестер Сити» в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 23:00.
Bookmaker-ratings.ru 02:51
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 06:40
Финансы

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность.
ТАСС 06:22
Политика

Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Газета.Ru вчера в 19:23
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

Российская газета 03:05
Космос

Три ракеты «Союз» доставили на космодром Восточный

Железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей «Союз-2.1б» прибыл на станцию Ледяная у космодрома Восточный.
ТК Звезда 08:11
Культура

Влада Тимофеева стала новым руководителем НХМ Якутии

Имя нового директора национального-художественного музея республики назвали сегодня, 25 декабря, сообщает телеканал "Якутия 24".
Якутия 24 вчера в 21:52
Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Piter.tv вчера в 04:26
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»

Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
Piter.tv 04:30
Экономика

Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка

В декабре банк зарегистрировал дополнительный выпуск акций на 40,085 млрд руб. Допэмиссия акций Промсвязьбанка была частично оплачена акциями Связь-банка, принадлежащими государству, поясняется в пресс-релизе.
Ведомости 13:03
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с пятью машинами погибли два человека

Известия 18:32
Общество

Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в интервью телеканалу RT рассказал, над чем никогда не будет шутить.
РИА Новости 18:09
Экономика

Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству

Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомости 13:09
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации

Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Взгляд.ру вчера в 11:28
Финансы

Прогноз по рублю, доллару, евро и другим валютам от банков и инвесткомпаний

Многие крупные банки и инвестиционные компании периодически публикуют свои прогнозы по курсу рубля, доллара, евро, а также другим валютам.
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Фигурное катание

Трусова откроет выступления фигуристок на чемпионате России

Короткая программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске откроется в пятницу, 27 декабря, выступлением двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.
РБК 11:03
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Кино

Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам

Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Газета.Ru 09:58
Политика

Украинский кабмин собрал экстренное заседание по газовым переговорам

В правительстве Украины состоялось закрытое заседание, на котором шла речь о газовых переговорах с Россией.
Телеканал 360° вчера в 21:49
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС 16:57
Футбол

Роналду сменил имидж и прическу

Газета.Ru 06:59
Политика

Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС

О причинах увольнения не сообщается. Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД, Следственного комитета и МЧС.
RT на русском 15:14
Кино

На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
РИА Новости вчера в 02:10
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости 17:28
Политика

Россияне назвали главные победы и провалы России в 2019 году

Ключевыми событиями 2019 года, по мнению россиян, стали вступление в силу пенсионной реформы и старт железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Life.ru 17:44
Шоу-бизнес

Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест

АБН вчера в 17:30
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия 23 декабря в 17:49
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