Роскомнадзор обратился в суд с требованием блокировать два почтовых сервиса за неисполнение российского законодательства. Речь идет о ресурсах scryptmail.com и mailbox.org, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор через суд требует заблокировать два почтовых сервиса

Политика В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.

Политика Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2» Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.

Экономика Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка В декабре банк зарегистрировал дополнительный выпуск акций на 40,085 млрд руб. Допэмиссия акций Промсвязьбанка была частично оплачена акциями Связь-банка, принадлежащими государству, поясняется в пресс-релизе.

Экономика Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).

Фигурное катание Трусова откроет выступления фигуристок на чемпионате России Короткая программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске откроется в пятницу, 27 декабря, выступлением двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.

Кино Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.

Кино На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы» "Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.