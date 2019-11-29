Общество

RT на русскомRT на русскомРоскомнадзор дал разъяснения по списку интернет-страниц с фейками

В ведомстве пообещали изменить форму реестра, чтобы в будущем исключить ошибочные толкования по данной теме. Ранее Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно публиковалась заведомо недостоверная общественно значимая информация.
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с чего всё началось
На странице ведомства с перечнем
 в колонке "Название" ресурса вместо "РБК" и "Газета.Ru" теперь значатся "Форум пользователей РБК" и "Форум пользователей Газета.Ru".
Интерфакс13:00

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Роскомнадзор изменил перечень ресурсов с фейк-ньюс

Znak.com14:46

Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков

Ведомости11:58

Роскомнадзор исключил РБК из списка распространяющих фейки ресурсов

РБК11:55

Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями

Интерфакс13:00

В Роскомнадзоре пообещали изменить список сайтов с «фейками»

Газета.Ru11:23

Роскомнадзор официально отказался от претензий к СМИ, попавшим в «список фейк-ньюс»

Коммерсантъ12:34

У Роскомнадзора нет претензий к СМИ, попавшим в список ресурсов с фейками. Его изменят

ТАСС10:32
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