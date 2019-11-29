с чего всё началось

В ведомстве пообещали изменить форму реестра, чтобы в будущем исключить ошибочные толкования по данной теме. Ранее Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно публиковалась заведомо недостоверная общественно значимая информация.

Роскомнадзор дал разъяснения по списку интернет-страниц с фейками

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