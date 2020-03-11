Технологии
ToDay News UfaРоскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и интернета вещей
ФИЦ должен предоставить отчетную документацию о топологии и архитектуре востребованных mesh-сетей. При этом нужно описать способы ухудшения передачи данных, в том числе при полной деградации сети. Также нужно проанализировать существующие и перспективные сети, используемые для Darknet (TOR, TON).
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с чего всё началось
Ведомство изучит возможность блокировки информации в защищенных сетях Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и интернете вещей.Коммерсантъвчера в 18:24
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