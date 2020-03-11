Технологии

ToDay News UfaToDay News UfaРоскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и интернета вещей

ФИЦ должен предоставить отчетную документацию о топологии и архитектуре востребованных mesh-сетей. При этом нужно описать способы ухудшения передачи данных, в том числе при полной деградации сети. Также нужно проанализировать существующие и перспективные сети, используемые для Darknet (TOR, TON).
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с чего всё началось

Роскомнадзор возьмет нужный TON

Ведомство изучит возможность блокировки информации в защищенных сетях Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и интернете вещей.
Коммерсантъвчера в 18:24

Подробнее о событии

Центр при Роскомнадзоре заказал исследование о блокировках в Tor и TON

Газета.Ru06:55

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

РБК01:20

РКН изучит возможность блокировки новых сетей

News.ru01:49

Роскомнадзор поручил ученым изучить возможность блокировки TOR

Фонтанка.Ру01:54

Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON

Интерфакс03:07

Роскомнадзор поручил изучить возможность блокировок Tor и интернета вещей

REGNUM05:23

Роскомнадзор возьмет нужный TON

Коммерсантъвчера в 18:24
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