Технологии

Piter.tvPiter.tvРоскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Эксперты изучают возможности ограничения доступа к данным ресурсам в России. Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON). На сайте госзакупок появилась информация о необходимости исследования для Главного радиочастотного центра.
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с чего всё началось

Роскомнадзор возьмет нужный TON

Ведомство изучит возможность блокировки информации в защищенных сетях Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и интернете вещей.
Коммерсантъвчера в 18:24

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Роскомнадзор возьмет нужный TON

Коммерсантъвчера в 18:24

Роскомнадзор поручил изучить возможность блокировок Tor и интернета вещей

REGNUM05:23

РКН изучит возможность блокировки новых сетей

News.ru01:49

Роскомнадзор поручил ученым изучить возможность блокировки TOR

Фонтанка.Ру01:54

Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON

Интерфакс03:07

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

РБК01:20

Центр при Роскомнадзоре заказал исследование о блокировках в Tor и TON

Газета.Ru06:55
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В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

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В КПРФ объяснили отказ поддержать поправки в Конституцию

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