Ведомство изучит возможность блокировки информации в защищенных сетях Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и интернете вещей.

с чего всё началось

Эксперты изучают возможности ограничения доступа к данным ресурсам в России. Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON). На сайте госзакупок появилась информация о необходимости исследования для Главного радиочастотного центра.

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