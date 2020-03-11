Технологии

Piter.tvPiter.tvРоскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Эксперты изучают возможности ограничения доступа к данным ресурсам в России. Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON). На сайте госзакупок появилась информация о необходимости исследования для Главного радиочастотного центра.
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с чего всё началось

Роскомнадзор возьмет нужный TON

Ведомство изучит возможность блокировки информации в защищенных сетях Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и интернете вещей.
Коммерсантъвчера в 18:24

Подробнее о событии

Роскомнадзор возьмет нужный TON

Коммерсантъвчера в 18:24

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

РБК01:20

Роскомнадзор поручил ученым изучить возможность блокировки TOR

Фонтанка.Ру01:54

РКН изучит возможность блокировки новых сетей

News.ru01:49

Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON

Интерфакс03:07

Роскомнадзор потратит более 9 млн рублей на исследование способов блокировки

Росбалт03:18

Роскомнадзор поручил изучить возможность блокировок Tor и интернета вещей

REGNUM05:23
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Комментарии

Общество

В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных

Господин Фирсов, по их данным, помещен в тюрьму города Нью-Йорка Manhattan Detention Complex.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Общество

В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса

В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Спорт

Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неумении проигрывать

После отказа сборной Норвегии от участия в заключительных этапах соревнования российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК 05:55
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
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Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Политика

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
РИА Новости 05:16
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Не ездить на общественном транспорте в час пик призвал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
Live24 вчера в 05:35
Культура

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Вокруг ТВ вчера в 05:33
Здоровье

В Белоруссии выявили два новых случая заражения коронавирусом

Минск, 11 марта 2020, 11:00 — REGNUM В Белоруссии выявили два новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, сообщило 11 марта информационное агентство БелТА.
REGNUM 04:00
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Группа «Время и стекло» объявила о распаде

StarHit.ru 05:00
Политика

«Ъ»: Трамп не приедет в Москву на День победы

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график.
Газета.Ru вчера в 05:57
Политика

Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков

Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента.
Ведомости вчера в 08:39
Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы вчера в 21:16
Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, сообщило УМВД по Томской области.
РИА Новости вчера в 10:15
Общество

Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me ("Италия для меня").
Газета.Ru 05:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Моя Москва.онлайн 04:09
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Политика

Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 02:51
Общество

В Петербурге проходят обыски в структурах холдинга «Фаэтон»

В Петербурге 11 марта проводятся обыски в офисах компаний, входящих в холдинг «Фаэтон».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:04
Общество

В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

ТАСС 03:32
Происшествия

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета вчера в 23:24
Происшествия

В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

REGNUM 03:25
Шоу-бизнес

Нюша показала свое фото в купальнике

Все подписчики оценили снимки Нюши.
RuNews24.ru 04:08
Экономика

В Госдуме предостерегли россиян от панической скупки валюты

Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту.
Life.ru вчера в 07:12
Здоровье

Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи

Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 01:46
Происшествия

Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу

Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Lenta.ru 06:05
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Футбол

Аленичев рассказал о «больших проблемах» «Спартака» в позиционных атаках

В очередном выпуске рубрики «Тренерская кухня», запущенной «МК» совместно с Объединением отечественных тренеров, на трибуну от тренерского цеха выходит самый титулованный футболист в российской истории, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, после завершения игровой карьеры уже успевший поработать с «Арсеналом», «Спартаком» и «Енисеем».
Московский Комсомолец вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Супруга рэпера несколько дней не появлялась в Сети после того, как Джиган оказался в наркологической клинике.
Uznayvse.ru 03:54
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