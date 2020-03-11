Технологии
Piter.tvРоскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Эксперты изучают возможности ограничения доступа к данным ресурсам в России. Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON). На сайте госзакупок появилась информация о необходимости исследования для Главного радиочастотного центра.
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с чего всё началось
Ведомство изучит возможность блокировки информации в защищенных сетях Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и интернете вещей.Коммерсантъвчера в 18:24
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Комментарии
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В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
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В очередном выпуске рубрики «Тренерская кухня», запущенной «МК» совместно с Объединением отечественных тренеров, на трибуну от тренерского цеха выходит самый титулованный футболист в российской истории, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, после завершения игровой карьеры уже успевший поработать с «Арсеналом», «Спартаком» и «Енисеем».
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