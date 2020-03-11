Технологии

РБКРБКРоскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
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с чего всё началось

Роскомнадзор возьмет нужный TON

Ведомство изучит возможность блокировки информации в защищенных сетях Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и интернете вещей.
Коммерсантъвчера в 18:24

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Роскомнадзор возьмет нужный TON

Коммерсантъвчера в 18:24

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

РБК01:20

Роскомнадзор поручил ученым изучить возможность блокировки TOR

Фонтанка.Ру01:54

РКН изучит возможность блокировки новых сетей

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Роскомнадзор заказал исследование «даркнета», mesh-сетей и «интернета вещей»

Вести.Ru02:41

Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON

Интерфакс03:07

Роскомнадзор потратит более 9 млн рублей на исследование способов блокировки

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