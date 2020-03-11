Технологии
РБКРоскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
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