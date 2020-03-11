Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).

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Общество Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемых в разбое с муляжами оружия Полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в Красносельском районе Петербурга, у них изъяли охолощенный автомат и муляжи гранат, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

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