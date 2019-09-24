Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров. Он пояснил, что эксперимент идет в разных вариациях тестирования - от лабораторных до полевых.

с чего всё началось

Пилотный проект Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете закончится в середине октября. Об этом сообщил во вторник журналистам в кулуарах форума "Спектр-2019" глава ведомства Александр Жаров.

Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета

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