Политика
ТАССРоскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Пилотный проект Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете закончится в середине октября. Об этом сообщил во вторник журналистам в кулуарах форума "Спектр-2019" глава ведомства Александр Жаров.
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с чего всё началось
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров. Он пояснил, что эксперимент идет в разных вариациях тестирования - от лабораторных до полевых.ТАСС07:57
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Роскомнадзор: тесты оборудования для надежного Рунета завершатся в середине октября
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