Политика
RT на русскомРоскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, тестирование начнётся в одном из регионов в конце сентября и продлится несколько недель.
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с чего всё началось
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров. Он пояснил, что эксперимент идет в разных вариациях тестирования - от лабораторных до полевых.ТАСС07:57
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Роскомнадзор: тесты оборудования для надежного Рунета завершатся в середине октября
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