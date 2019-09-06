с чего всё началось

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

Футбол Быстров рассказал о своём отношении к геям Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своём отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также вспомнил инцидент из 2018 года, когда его ударил по лицу неизвестный мужчина, находившийся возле одного из петербургских гей-клубов.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Гаджеты Назван самый продаваемый смартфон в мире Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.

Политика Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.

Авто Продажи новых легковых авто и LCV в России упали на 1,3% В августе 2019 года реализация легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России упала на 1,3% по сравнению с показателем продаж аналогичного периода прошлого года.

Энергетика ФАС рассчитывает на введение осенью формулы цены для закупки ТБД «Газпромом» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что формула цены для закупки "Газпромом" труб большого диаметра (ТБД) будет введена осенью, сообщил журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.

Гаджеты Apple запустила веб-версию Apple Music У Beats Music была веб-версия, но сервис закрыл подписку после запуска Apple Music в 2015 году.

Политика Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.

Происшествия В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.

Происшествия К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.

Авто Стартовали продажи нового поколения Chevrolet Trailblazer На китайском автомобильном рынке стартовали продажи нового поколения Chevrolet Trailblazer.

Политика Белоруссия выдвинула России жесткие условия по поставкам нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна прорабатывает новые варианты поставок нефти через Польшу и Прибалтику.

Шоу-бизнес Певица Валерия потеряла ребенка от Пригожина Певица Валерия рассказала в эфире программы «Судьба человека» о том, как потеряла ребенка от продюсера Иосифа Пригожина.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Политика Путин потребовал соблюдения сроков строительства космодрома Восточный Все поставленные сроки, связанные со строительством космодрома Восточный должны быть выдержаны.

Теннис Медведев встретится с Димитровым в полуфинале US Open Ранее Медведев и Димитров встречались друг с другом дважды: на турнире в Лондоне в 2017 году победил Димитров, а спустя несколько месяцев в Вашингтоне выиграл уже Медведев.