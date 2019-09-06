с чего всё началось

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

Происшествия Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет «По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.

Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Экономика В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.

Общество Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Футбол Оуэн: «У Рэшфорда нет инстинкта убийцы» Экс-нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн обвинил форварда «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда в плохой реализации.

Политика Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».

Космос Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.

Транспорт МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.

Футбол Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Политика Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.

Происшествия В Нью-Джерси найдена редкая двуглавая гремучая змея Учёные американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую змею, у которой оказалось две головы.

Финансы ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.

Культура В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому Результаты открытого архитектурного конкурса на эскизный проект памятника композитору Петру Чайковскому подведут в апреле 2020 года.

Фигурное катание В ФФККР не подтвердили информацию об отказе Загитовой участвовать в контрольных прокатах Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в предстоящих контрольных прокатах.