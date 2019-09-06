Политика

Евразия DailyЕвразия DailyРоскомнадзор предостерёг Google и Facebook от вмешательства в выборы

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предостерегла Google и Facebook от вмешательства в выборы, которые пройдут в ближайшие выходные, и пригрозила «адекватной реакцией», если на страницах этих американских интернет-компаний будет размещаться политическая реклама в дни тишины.
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с чего всё началось
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении
 на сайте ведомства.
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