Политика
Парламентская газетаРоскомнадзор направил обращения в Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google LLC (в том числе YouTube) и Facebook Inc. (в том числе Instagram) обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы», — говорится в сообщении службы.
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«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 10:33
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Роскомнадзор напомнил Google и Facebook о запрете агитации в «день тишины»
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