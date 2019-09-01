с чего всё началось

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google LLC (в том числе YouTube) и Facebook Inc. (в том числе Instagram) обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы», — говорится в сообщении службы.

Роскомнадзор направил обращения в Google и Facebook перед выборами

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