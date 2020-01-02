Общество

ИзвестияИзвестияРоскомнадзор направил в «Красное & Белое» запрос по утечке баз данных

Роскомнадзор направил в компанию «Красное & Белое» запрос, чтобы выяснить причины и обстоятельства утечки баз данных 17 млн россиян. Об этом во вторник, 28 января, заявил начальник управления по защите прав субъектов персональных данных ведомства Юрий Контемиров.
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с чего всё началось

В интернете опубликована база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое»

В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть их фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона. С сентября 2019 г. часть базы с данными о 124 000 человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты».
Ведомостивчера в 16:12

Подробнее о событии

В «Красном & Белом» раскрыли, кто мог выложить данные миллионов покупателей в интернет

URA.Ru06:28

Роскомнадзор направил в «Красное и белое» запрос для выяснения причин утечки баз данных

ТАСС06:02

«Красное & Белое» проверит информацию об утечке данных клиентов

РИА Новости02:18

«Красное и белое» назвала возможную причину утечки данных клиентов

Ведомости05:06

«Красное & Белое» подозревает сотрудника в утечке данных клиентов

Коммерсантъ04:56

Данные миллионов клиентов сети магазинов алкогольной продукции «Красное и белое» появились в интернете

Эхо Москвы05:01

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
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