В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть их фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона. С сентября 2019 г. часть базы с данными о 124 000 человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты».

с чего всё началось

Роскомнадзор направил в компанию «Красное & Белое» запрос, чтобы выяснить причины и обстоятельства утечки баз данных 17 млн россиян. Об этом во вторник, 28 января, заявил начальник управления по защите прав субъектов персональных данных ведомства Юрий Контемиров.

Роскомнадзор направил в «Красное & Белое» запрос по утечке баз данных

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