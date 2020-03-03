Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоскомнадзор нашел нарушения у BBC World News

По результатам Роскомнадзор выявил нарушение требований 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Максимальный штраф, предусмотренный за это в КоАП, составляет 200 тысяч рублей.
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Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение законов РФ

ТАСС09:13

Роскомнадзор выявил нарушения законодательства о защите детей в работе телеканала BBC World News

Агентство Москва09:06

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

RT на русском09:11

В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях BBC World News

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В Роскомнадзоре раскрыли детали о претензиях к BBC

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Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News

РБК11:42

Роскомнадзор ответил на наказание НТВ в Британии. Пострадает BBC World News

Фонтанка.Ру09:31
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