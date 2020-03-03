Общество
Российская газетаРоскомнадзор нашел нарушения у BBC World News
По результатам Роскомнадзор выявил нарушение требований 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Максимальный штраф, предусмотренный за это в КоАП, составляет 200 тысяч рублей.
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Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Политика
Спикер Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины
Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Биатлон
Зайцева на слушаниях в CAS заявила, что никогда не принимала допинг
Во вторник в CAS продолжились слушания по допинговым делам Зайцевой и еще двух бывших биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Прохора Шаляпина обвинила его в жестоком избиении
Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева обвинила его в том, что он ее жестоко избил.
Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Кино
Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме про Бэтмена
Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года Также к этой информации стоит прислушаться, потому что издание раньше всех рассказало о том, что Колин Фаррелл присоединился к новой трилогии Мэтта Ривза про Бэтмена в роли Пингвина, а Энди Серкис - в роли дворецкого Альфреда.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Общество
В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу силовикам данных пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил информацию о том, что передает данные о поездках пассажиров сотрудникам правоохранительных органов.
Происшествия
В Чебоксарах девочка погибла в школьном бассейне
Ученица одной из школ города Чебоксар погибла в школьном бассейне, сообщили РИА Новости в минздраве Чувашии.
Футбол
Киевское «Динамо» на классе обыграло «Колос»
3 марта на стадионе «НСК Олимпийский» в рамках 21 тура украинской Премьер-лиги встретились киевское «Динамо» и «Колос» (Ковалевка).
Авто
Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену
Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
Армия и оружие
«Стрелял профессионал»: подробности уничтожения военного грузовика с карателями
1 марта на оккупированной территории Луганской Народной Республики около села Нижнетёплое был уничтожен военный грузовик, в котором находилась группа карателей.
Армия и оружие
США показали удар перспективной системы «Золотая Орда»
На мероприятии Air Warfare Symposium 2020 во Флориде ВВС США продемонстрировали анимацию удара перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»).
Авто
Audi представила новую версию Audi A3 Sportback
Немецкий автогигант Audi официально представил новую версию A3 Sportback.
Общество
У госпитализированных в Москве граждан коронавирус не обнаружен
У госпитализированных с подозрением на коронавирус граждан пришли отрицательные результаты, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Футбол
Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом
Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Армия и оружие
В Сирию идет еще один большой десантный корабль ВМФ России
Хоккей
СКА обыграл «Витязь» и повел в серии 2-0
Наука
Испания завершила испытания собственной анаэробной установки для ДЭПЛ
Здоровье
В Белоруссии подтвердили четвертый случай коронавируса
Четвертый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвержден в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Общество
Миллиардер Мордашов рассказал о подготовке к передаче бизнеса детям
Основной владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов разрабатывает план по передаче своего состояния детям, рассказал бизнесмен в интервью Bloomberg.
Гаджеты
Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3
Здоровье