Политика
КоммерсантъРоскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
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Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.
— Василий Пискарев, российский политикРИА Новости 11:58
с чего всё началось
«Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации», — заявили в Роскомнадзоре.Новая газета10:19
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Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов
Rambler News Service10:24
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:52, Вашингтон
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:52, Вашингтон
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Происшествия
Неизвестные избили сотрудников московского магазина
Неизвестные избили сотрудников магазина на Братиславской улице в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
ТАСС 16:03
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Финансы
Доля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц снизилась
Доля Сбербанка на рынке вкладов для физических лиц за полтора года показала снижение на 2 п.п. и составила 44,3%. Об этом говорят отчеты организации за август 2019 года по РСБУ, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 15:00
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Армия и оружие
Военную аппаратуру украли по недосмотру
Северо-Кавказский окружной военный суд оставил без удовлетворения жалобу полковника Виталия Желудкова на решение Владикавказского гарнизонного военного суда, отказавшего ему в иске о признании незаконными действий командира 67-й зенитной ракетной бригады полковника Александра Гончарова, который своим приказом привлек офицера к дисциплинарной ответственности.
Коммерсантъ 18:41
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
RT на русском 18:51
Хоккей
«Монреаль» не планирует возвращать Маркова
Генменеджер "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен сообщил,ч то канадский клуб не будет возвращать 40-летнего защитника Андрея Маркова .
Sport.ru 18:59
Шоу-бизнес
Названа дата свадьбы Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой
Как стало известно, Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева женятся 17 сентября в Санкт-Петербурге, — сообщает Starhit.
News.ru 19:47
Политика
Два кандидата от КПРФ станут депутатами думы Читы
Два кандидата от КПРФ войдут в новый созыв думы Читы. Об этом ZAB.RU сообщил первый секретарь читинского горкомитета КПРФ Роман Берг.
Заб.Ру 10:15
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Общество
На мессу Папы Римского на Мадагаскаре пришёл миллион человек
RT на русском 12:28
Теннис
Сафин высказался о физической форме Медведева
Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказал мнение о физической форме своего соотечественника Даниила Медведева.
RT на русском 18:53
Авто
Toyota Supra сразилась с тремя электрокарами
Видео с соперничеством мощной Toyota Supra с тремя заряженными электрокарами на дистанции 402 метра, появилось в сети.
Car.ru 11:05
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Гаджеты
Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров
Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.
Ferra 12:31
Экономика
В правительстве рассказали о судьбе Utair
Компания держит большой объем маршрутной сети, как федеральной, так и региональной, поэтому банкротство перевозчика неприемлемо, рассказал Акимов в интервью «Известиям».
URA.Ru 19:26
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В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
РИА Новости 13:01
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В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия 18:35
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выполнила три четверных прыжка в одной программе
Российская фигуристка Александра Трусова выполнила три четвертных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах сборной РФ.
Life.ru 17:10
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грецкого ореха для здоровья
Волгоградская правда 12:47
Здоровье
Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения
Региональным властям необходимо провести инвентаризацию системы здравоохранения на местах для понимания, насколько качественно оказывается медицинская помощь в небольших медучреждениях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в воскресенье в эфире Первого канала.
ТАСС 09:37
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ 16:45
Космос
Две женщины могут выйти в космос уже осенью
Rusargument 16:42
Гаджеты
Флагман Google Pixel 4 выйдет в продажу в ярко-оранжевом цвете
Ожидается, что Google продолжит лидировать в области мобильной фотографии с Pixel 4. Он получит совершенно новую установку с двумя камерами на задней панели, которая должна включать 12-мегапиксельный основной датчик и второй 16-мегапиксельный, в паре с телеобъективом, который будет поддерживать 8-кратный зум.
OAnews 07:01