МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock, свидетельствуют данные реестра запрещенной информации. В реестре указанно, что по решению Генпрокуратуры от 13 ноября ограничивается доступ к одной из страниц сайта.

с чего всё началось

Роскомнадзор заблокировал один из доменов американского фотобанка Shutterstock (image.shutterstock.com). Это следует из реестра запрещенных на территории страны ресурсов.

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