Общество
РБКРоскомнадзор объяснил блокировку доступа к фотобанку Shutterstock
Роскомнадзор заблокировал один из доменов американского фотобанка Shutterstock (image.shutterstock.com). Это следует из реестра запрещенных на территории страны ресурсов.
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с чего всё началось
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock, свидетельствуют данные реестра запрещенной информации. В реестре указанно, что по решению Генпрокуратуры от 13 ноября ограничивается доступ к одной из страниц сайта.РИА Новостивчера в 16:45
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Спорт
Минспорт: Не было подтверждений, что Мочалов вносил изменения в базу
В министерстве спорта опровергли информацию о том, что Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, внес изменения в базу данных, которую в январе получили сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Здоровье
Медики рассказали, как по рукам определить рак легких
Кино
Харингтон рассказал, почему Джон Сноу убил Дейнерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, который сыграл в знаменитой «Игре престолов» Джона Сноу, рассказал о причинах убийства его героем королевы Дейнерис Таргариен.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Экономика
Saxo Bank «шокировал» своими предсказаниями на 2020 год
В 2020 году могут произойти маловероятные и недооцениваемые события, которые тем не менее могут нанести серьёзный и мощный удар по финансовым рынкам.
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву метели
В Москве ожидается сильная метель, которая продлится до четверга.
Происшествия
Пожарный поезд направили к месту пожара в ангаре в Петербурге
Еще один дополнительный пожарный поезд направлен к месту пожара в ангаре в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Футбол
«Милан»: «Не ведём переговоры с Ибрагимовичем»
Спортивный директор "Милана" Фредерик Массара опроверг слухи о том, что клуб близок к подписанию шведского форварда Златана Ибрагимовича.
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Политика
Украинский МИД вручил ноту протеста послу Венгрии
По данным издания, украинские дипломаты вызвали венгерского коллегу накануне и вручили ему ноту протеста из-за его заявлений об автономии венгерского нацменьшинства в Незалежной и блокировке Будапештом деятельности комиссии Украина — Североатлантический Альянс.
Происшествия
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами
Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Происшествия
В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки
Каталонская полиция задержала гражданина Испании по подозрению в убийстве россиянки.
Авто
КамАЗ начал первые тестовые заезды беспилотника
Общество
Из экзамена на права исключат «площадку»
Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированном шествии 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Финансы
Что ждет доллар и евро в начале недели: официальный курс валют
Прогноз развития экономики Молдовы: лей, евро, доллар и рубль на фоне торговых войн >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в пользу в понедельник оказались российский рубль, который установился на уровне 0,2723 лея, украинская гривна подорожала до 0,7301 лея, а румынский лей - до 4,0221 в пересчете на нацвалюту.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Энергетика
ОПЕК предрекла США конец «золотого века» сланцевой нефти
"Золотой век" добычи сланцевой нефти в США завершен. Так считают министры стран Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".