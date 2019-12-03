Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

РИА Новости02:14

Shutterstock не ответил на запросы Роскомнадзора

Известия06:35

Роскомнадзор: Shutterstock не отвечает на запросы по оскорбляющему госсимволы РФ контенту

ТАСС05:08

Роскомнадзор назвал причину частичной блокировки фотобанка Shutterstock

News.ru06:39

Роскомнадзор заблокировал Shutterstock за русофобию и суициды

Телеканал 360°03:07

Роскомнадзор заблокировал страницы фотобанка Shutterstock из-за оскорбления госсимволов

Коммерсантъ03:06

Роскомнадзор заблокировал домен фотобанка Shutterstock

Дождьвчера в 07:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Футбол

Лионель Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»

Лука Модрич передает «Золотой мяч» Лео Месси 🤝Не показывайте это видео фанатам «Реала» 😎pic.twitter.com/jxaByMOqlK— Sports.ru (@sportsru) December 2, 2019 Что еще известно:В сезоне-2018/19 Месси выиграл чемпионат Испании в составе «Барселоны» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Snob.ru вчера в 15:48
Политика

Прокуроры подозревают разведку РФ в причастности к убийству грузина в ФРГ

Ранее издание Spiegel писало, что задержанный по подозрению в убийстве Хангошвили россиянин Вадим Соколов может быть связан с разведкой РФ.
News.ru 06:02
Происшествия

Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области

Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM 05:34
Политика

США угрожают Франции внушительными пошлинами за их налоговую политику

США готовы обложить пошлинами французскую продукцию на сумму около 2,4 млрд долларов за дискриминацию Францией американских цифровых компаний, заявил торговый представитель США 2 декабря, сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 18:56
Политика

Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

РИА Новости 06:51
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС 06:46
Политика

Глава МИД Украины надеется на Ruxit

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, объявивших о независимости после произошедшего в начале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.
REGNUM 07:31
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия вчера в 07:21
Футбол

Егоров: арбитр Волошин верно засчитал гол «Арсенала» в ворота ЦСКА

Главный арбитр Николай Волошин принял верное решение, засчитав гол тульского "Арсенала" в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 06:35
Общество

ГИБДД исключит из экзамена на права «площадку»

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
RuNews24.ru вчера в 12:59
Общество

Мелания Трамп показала украшение Белого дома к Рождеству

Супруга президента США Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству.
VSE42.RU 04:43
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Известия вчера в 19:12
Музыка

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва вчера в 14:44
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Дочь Началовой отпраздновала первый день рождения без мамы

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера отпраздновала 13-летие. Фотографию дочки Алдонин разместил у себя в Instagram.
Газета.Ru вчера в 09:27
Шоу-бизнес

Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой

Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
Телепрограмма вчера в 01:39
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
Происшествия

10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Нижегородской области

REGNUM 05:42
Политика

Трамп назвал оскорбительными слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Коммерсантъ 06:11
Политика

Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Lenta.ru 06:16
Футбол

Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 06:35
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Происшествия

В Новом Уренгое девочка с котом выпала из окна девятого этажа дома

ТАСС 07:35
Наука

Квантовая физика: о самом сложном простым языком

Сложно представить, как выглядела бы наша цивилизация без классической физики и математики.
Популярная механика 07:17
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Sostav.ru 00:15
Общество

Пентагон выделил почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету

Корпорация Lockheed Martin получила более 988,8 миллиона долларов на разработку новой ракеты ARRW для американских ВВС, следует из сообщения Пентагона.
РИА Новости 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное