Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
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Роскомнадзор: Shutterstock не отвечает на запросы по оскорбляющему госсимволы РФ контенту

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Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

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Роскомнадзор заблокировал домен фотобанка Shutterstock

Дождьвчера в 07:55

Роскомнадзор заблокировал страницы фотобанка Shutterstock из-за оскорбления госсимволов

Коммерсантъ03:06

Роскомнадзор объяснил блокировку страниц Shutterstock

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Хранилище медиафайлов Shutterstock внесли в реестр запрещённых сайтов

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Роскомнадзор заблокировал Shutterstock за русофобию и суициды

Телеканал 360°03:07
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Происшествия

В Испании задержали подозреваемого в убийстве россиянки

Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) задержала подозреваемого в убийстве гражданки России в испанском населенном пункте Эль-Прат-де-Льобрегат (автономное сообщество Каталония).
ТАСС 04:05
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском 05:12
Экономика

Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам

Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Интерфакс вчера в 05:21
Общество

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Политика

Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.
Известия 05:29
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Финансы

Доллар и евро начали активно расти в цене

Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валюты на сегодня.
Экспресс газета вчера в 22:30
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
РИА Новости 05:10
Экономика

В России выросла средняя цена лекарств в 2019 году

В октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Газета.Ru 00:27
Политика

Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус

По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.
ТАСС 05:27
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
ТАСС 01:06
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Здоровье

У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга

РИА Новости вчера в 07:16
Футбол

Футболист «Спартака» Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

Российский полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров получил премию лучшего дебютанта года "Первый шаг" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
ТАСС Спорт 05:06
Политика

Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
REGNUM 01:55
Общество

ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным

Газета.Ru 04:16
Политика

Лавров и Мамедъяров провели встречу в Баку

В Баку прошла двусторонняя встреча в формате один на один между главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Эльмаром Мамедъяровым.
Вестник Кавказа 03:07
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Политика

Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке, и оно было одобрено.
ТАСС 05:52
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия вчера в 07:21
Кино

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
ТАСС 03:39
Футбол

ВЦИОМ: в победу России на Евро-2020 верит десять процентов россиян

В победу сборной России на чемпионате Европы по футболу в 2020 году верит 10% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 19:25
Политика

Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса

РИА Новости вчера в 18:46
Спорт

WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории

Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Газета.Ru 05:18
Происшествия

Приговор по делу о теракте в метро Петербурга прозвучит 10 декабря

REGNUM 05:26
Политика

Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом

Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.
Life.ru вчера в 16:56
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