Общество
РИА НовостиРоскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
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Происшествия
В Испании задержали подозреваемого в убийстве россиянки
Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) задержала подозреваемого в убийстве гражданки России в испанском населенном пункте Эль-Прат-де-Льобрегат (автономное сообщество Каталония).
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Общество
Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой
Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Политика
Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Финансы
Доллар и евро начали активно расти в цене
Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валюты на сегодня.
Политика
В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
Экономика
В России выросла средняя цена лекарств в 2019 году
В октябре 2019 года России выросла на 6,9% средняя цена лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политика
Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус
По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Здоровье
У американки с симптомами гриппа нашли пять опухолей мозга
Футбол
Футболист «Спартака» Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ
Российский полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров получил премию лучшего дебютанта года "Первый шаг" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Политика
Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»
Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
Политика
Лавров и Мамедъяров провели встречу в Баку
В Баку прошла двусторонняя встреча в формате один на один между главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Эльмаром Мамедъяровым.
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Политика
Премьер-министр Финляндии подал в отставку
Премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке, и оно было одобрено.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Футбол
ВЦИОМ: в победу России на Евро-2020 верит десять процентов россиян
В победу сборной России на чемпионате Европы по футболу в 2020 году верит 10% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Спорт
WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории
Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Политика
Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом
Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.