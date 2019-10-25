Общество
РБКРоскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида
«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
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Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Финансы
ЦБ ожидаемо снизит ключевую ставку
На заседании Совета директоров Центробанка 25 октября будет принято решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, при этом в декабре ставка останется неизменной, а именно — 6,5%. Такой прогноз для News.ru дал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.
Транспорт
В России хотят ввести оплату проезда бонусами за сданные бутылки
Минтранс сообщил об обсуждении инициативы по установке в городах, имеющих метрополитены, фандоматов по приему тары, в обмен на которую гражданин сможет компенсировать стоимость проезда.
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Политика
Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО
НАТО видит Украину в качестве партнера, поскольку у нее есть опыт пятилетней войны с Россией.
Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с мужем
Похоже, развод хорошо повлиял на певицу. Адель появилась на дне рождении давнего друга Дрейка и тут же поразила публику.
Фигурное катание
Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы
Российская фигуристка Евгения Медведева проигнорировала общение с представителями прессы после короткой программы на этапе Гран-при в Келоуне - Skate Canada, сообщает Sport24.
Кино
Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»
Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»
Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
Автоспорт
Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот после родов
Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Футбол
Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил
Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Автоспорт
Ферстаппен не поверил в победу над Ferrari в квалификации
Голландец уступил Себастьяну Феттелю всего 0,115 секунды, но все равно не поверил, что сможет составить пилотам Скудерии конкуренцию в квалификации.
Общество
Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Футбол
Матвей Сафонов попал в символическую сборную тура Лиги Европы
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов помог команде в 3-м туре Лиги Европы одолеть на выезде турецкий «Трабзонспор», сделали это всухую и во многом поэтому молодой голкипер попал в символическую сборную тура.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Политика