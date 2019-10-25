Общество

РБКРБКРоскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида

«Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
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«Ассоциируется со словом „кривда“». Роскомнадзор опубликовал экспертизу творчества Егора Крида

Дождь07:40

Роскомнадзор опубликовал экспертизу о губительности творчества Егора Крида для самосознания

Интерфакс10:26

Роскомнадзор вывесил анализ творчества Егора Крида. Эксперты считают, что он «развращает молодежь»

Весьма06:30

Эксперты, приглашенные Роскомнадзором, нашли сатанизм в творчестве певца Егора Крида

Эхо Москвы16:00

Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида

РБК13:20

Творчество Егора Крида признали опасным: «Погубит государство»

Национальная служба новостей09:07

Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья

Lenta.ru10:26
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