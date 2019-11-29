Общество
РБКРоскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
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Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Футбол
Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
Происшествия
В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек
В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.
Происшествия
Судно с крымчанами на борту задержали в Великобритании
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) выясняет все обстоятельства ситуации с задержанием 26 ноября в британском Портленде судна "Джирех" под флагом Нигерии, на борту которого находился российский экипаж.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»
Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» вернуть $3 млрд, которые российская компания должна Украине пол решению Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал свою новую девушку
Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
Кино
«Холодному сердцу 2» предрекли кассовый рекорд
«Холодное сердце 2» расскажет продолжение истории Эльзы, Анны, Кристоффа, оленя Свена и снеговика Олафа, которые на этот раз отправятся за северные пределы королевства Эренделл.
Армия и оружие
Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
На Украине увидели растление страны газом
Природный газ растлил Украину и усилил разделение ее населения на бедных и богатых.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»
Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Общество
В магазине Rockstar началась своя «Чёрная пятница» с Red Dead и Grand Theft Auto
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Концерт должен был состояться 5 декабря.
Авто
В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda CX-7
Японская компания Mazda объявила об отзыве в России 35 801 автомобиля Mazda CX-7 из-за возможных проблем с задним фонарем.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Политика
Россия и Украина обсудили ситуацию по газу
Российская и украинская делегации провели переговоры в Вене. Стороны обсудили газовые вопросы, передает Минэнерго.
Общество
Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря
С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Политика
Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини обратился к недовольному игроку сборной Бельгии Де Брейне
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини решил прокомментировать высказывание полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брёйне, передает RMC Sport.
Общество
Осужденный в России за шпионаж Берг потребует компенсацию от Норвегии
Норвежец Фруде Берг, который был осужден в России по делу о шпионаже и который недавно вернулся на родину в рамках обмена между странами, намерен требовать компенсации с властей Норвегии.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Политика
Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
Шоу-бизнес
Роза Сябитова удивила подписчиков обнаженным снимком
57-летняя сваха решила порассуждать о возрасте. Сябитова задалась вопросом — являются ли «крутые бабки» феноменом современности.