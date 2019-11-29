Общество

РБКРБКРоскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
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Роскомнадзор изменил перечень ресурсов с фейк-ньюс

Znak.com14:46

Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков

Ведомости11:58

Роскомнадзор исключил РБК из списка распространяющих фейки ресурсов

РБК11:55

Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями

Интерфакс13:00

В Роскомнадзоре пообещали изменить список сайтов с «фейками»

Газета.Ru11:23

Роскомнадзор официально отказался от претензий к СМИ, попавшим в «список фейк-ньюс»

Коммерсантъ12:34

У Роскомнадзора нет претензий к СМИ, попавшим в список ресурсов с фейками. Его изменят

ТАСС10:32
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Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Футбол

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс".
РИА Новости 16:40
Происшествия

В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек

В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.
Вести.Ru 15:34
Происшествия

Судно с крымчанами на борту задержали в Великобритании

Международная федерация транспортных рабочих (ITF) выясняет все обстоятельства ситуации с задержанием 26 ноября в британском Портленде судна "Джирех" под флагом Нигерии, на борту которого находился российский экипаж.
Газета.Ru 16:00
Энергетика

«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»

Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» вернуть $3 млрд, которые российская компания должна Украине пол решению Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.
Известия 16:30
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф показал свою новую девушку

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
News.ru 05:26
Кино

«Холодному сердцу 2» предрекли кассовый рекорд

«Холодное сердце 2» расскажет продолжение истории Эльзы, Анны, Кристоффа, оленя Свена и снеговика Олафа, которые на этот раз отправятся за северные пределы королевства Эренделл.
Культуромания 15:05
Армия и оружие

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
РБК 07:36
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
RT на русском 14:10
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Политика

На Украине увидели растление страны газом

Природный газ растлил Украину и усилил разделение ее населения на бедных и богатых.
РЕН ТВ 16:40
Происшествия

Жительницу Петербурга убили на лестничной клетке в подъезде ради шубы

Известия 15:17
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Накануне.Ru 00:28
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru 11:00
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Общество

В магазине Rockstar началась своя «Чёрная пятница» с Red Dead и Grand Theft Auto

Игромания.ру 11:23
Хоккей

Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь

RT на русском 15:49
Музыка

Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Концерт должен был состояться 5 декабря.
Говорит Москва 09:26
Авто

В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda CX-7

Японская компания Mazda объявила об отзыве в России 35 801 автомобиля Mazda CX-7 из-за возможных проблем с задним фонарем.
Автоновости дня 07:38
Происшествия

Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
РИА Новости 15:57
Политика

Россия и Украина обсудили ситуацию по газу

Российская и украинская делегации провели переговоры в Вене. Стороны обсудили газовые вопросы, передает Минэнерго.
Политическая Экспертиза вчера в 14:53
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru 09:20
Биатлон

Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

РИА Новости вчера в 14:50
Политика

Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову

"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
РБК 12:06
Происшествия

Водитель в Башкирии сбил на дороге пять детей

Известия 15:01
Футбол

Экс-глава УЕФА Платини обратился к недовольному игроку сборной Бельгии Де Брейне

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини решил прокомментировать высказывание полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брёйне, передает RMC Sport.
Газета.Ru 14:39
Общество

Осужденный в России за шпионаж Берг потребует компенсацию от Норвегии

Норвежец Фруде Берг, который был осужден в России по делу о шпионаже и который недавно вернулся на родину в рамках обмена между странами, намерен требовать компенсации с властей Норвегии.
РБК 14:25
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Политика

Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
RT на русском 11:47
Шоу-бизнес

Роза Сябитова удивила подписчиков обнаженным снимком

57-летняя сваха решила порассуждать о возрасте. Сябитова задалась вопросом — являются ли «крутые бабки» феноменом современности.
Слово и Дело вчера в 21:47
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