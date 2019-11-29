Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.

Происшествия Судно с крымчанами на борту задержали в Великобритании Международная федерация транспортных рабочих (ITF) выясняет все обстоятельства ситуации с задержанием 26 ноября в британском Портленде судна "Джирех" под флагом Нигерии, на борту которого находился российский экипаж.

Кино «Холодному сердцу 2» предрекли кассовый рекорд «Холодное сердце 2» расскажет продолжение истории Эльзы, Анны, Кристоффа, оленя Свена и снеговика Олафа, которые на этот раз отправятся за северные пределы королевства Эренделл.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика На Украине увидели растление страны газом Природный газ растлил Украину и усилил разделение ее населения на бедных и богатых.

Общество Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Происшествия Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Политика Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову "Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.

Общество Осужденный в России за шпионаж Берг потребует компенсацию от Норвегии Норвежец Фруде Берг, который был осужден в России по делу о шпионаже и который недавно вернулся на родину в рамках обмена между странами, намерен требовать компенсации с властей Норвегии.