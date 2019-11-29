с чего всё началось

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Происшествия Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Авто C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.

Политика Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.

Армия и оружие Малый ракетный корабль с комплексом «Панцирь-М» готовится к испытаниям Представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало рассказал, что строительство малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово», оснащённого комплексом «Панцирь-М» завершено, корабль готовится к испытаниям.

Наука Космические путешествия сделают кишечник «негерметичным» Как отметили ученые, их исследование поможет гораздо лучше подготовиться к путешествиям в космическое пространство.

Здоровье Доктор Александр Мясников научил бороться с раком с помощью чая Известный российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от рака при помощи чая, подробно рассказав о противораковых и противоинсультных свойствах этого всем любимого напитка.

Общество Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.