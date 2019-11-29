Общество
РБКРоскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
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с чего всё началось
На странице ведомства с перечнем в колонке "Название" ресурса вместо "РБК" и "Газета.Ru" теперь значатся "Форум пользователей РБК" и "Форум пользователей Газета.Ru".Интерфакс13:00
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Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Происшествия
Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Игры
Для Red Dead Redemption 2 на PC вышел «менеджер модов»
Для PC-версии игры Red Dead Redemption 2 вышел Mod Manager («менеджер модов»). Об этом 27 ноября сообщает портал PC Gamer.
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Авто
Объявили цены на семейство LADA Vesta 2020 модельного года
«АвтоВАЗ» объявил цены на автомобили семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Политика
МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне
Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
Политика
Исландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году
Исландия планирует провести саммит Арктического совета на уровне глав государств в 2020 году, на форум приглашен президент России Владимир Путин.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России
Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Происшествия
Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними
Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух раненых в результате обстрела ВСУ
Футбол
«Астана» одолела «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Футбол
ФИФА пожизненно отстранила экс-главу бразильского футбола за взятки
ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего главу Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейру.
Кино
Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Армия и оружие
Малый ракетный корабль с комплексом «Панцирь-М» готовится к испытаниям
Представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало рассказал, что строительство малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово», оснащённого комплексом «Панцирь-М» завершено, корабль готовится к испытаниям.
Наука
Космические путешествия сделают кишечник «негерметичным»
Как отметили ученые, их исследование поможет гораздо лучше подготовиться к путешествиям в космическое пространство.
Здоровье
Доктор Александр Мясников научил бороться с раком с помощью чая
Известный российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от рака при помощи чая, подробно рассказав о противораковых и противоинсультных свойствах этого всем любимого напитка.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Автоспорт
Боттас стал лучшим на второй тренировке в Абу-Даби, Квят выше Гасли
Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время по итогам второй свободной сессии Гран-при Абу-Даби.
Авто
Росстандарт утвердил ГОСТ для классических и раритетных автомобилей
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
Происшествия
Еще восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву
Еще восемь россиян, пострадавших во время отдыха в Доминиканской республике, вылетели в пятницу домой.
Происшествия
Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.