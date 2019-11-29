Общество

РБКРБКРоскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
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с чего всё началось
На странице ведомства с перечнем
 в колонке "Название" ресурса вместо "РБК" и "Газета.Ru" теперь значатся "Форум пользователей РБК" и "Форум пользователей Газета.Ru".
Интерфакс13:00

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Роскомнадзор изменил перечень ресурсов с фейк-ньюс

Znak.com14:46

Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков

Ведомости11:58

Роскомнадзор исключил РБК из списка распространяющих фейки ресурсов

РБК11:55

Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями

Интерфакс13:00

В Роскомнадзоре пообещали изменить список сайтов с «фейками»

Газета.Ru11:23

Роскомнадзор официально отказался от претензий к СМИ, попавшим в «список фейк-ньюс»

Коммерсантъ12:34

У Роскомнадзора нет претензий к СМИ, попавшим в список ресурсов с фейками. Его изменят

ТАСС10:32
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Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК 17:12
Происшествия

Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Газета.Ru 17:23
Игры

Для Red Dead Redemption 2 на PC вышел «менеджер модов»

Для PC-версии игры Red Dead Redemption 2 вышел Mod Manager («менеджер модов»). Об этом 27 ноября сообщает портал PC Gamer.
REGNUM 27 ноября в 08:01
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском 20:15
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM 17:39
Авто

Объявили цены на семейство LADA Vesta 2020 модельного года

«АвтоВАЗ» объявил цены на автомобили семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
Автоновости дня 27 ноября в 03:05
Происшествия

Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
РИА Новости 15:57
Политика

МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
Газета.Ru 12:31
Политика

Исландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году

Исландия планирует провести саммит Арктического совета на уровне глав государств в 2020 году, на форум приглашен президент России Владимир Путин.
Известия 20:35
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Политика Сегодня 01:52
Происшествия

Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними

Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Lenta.ru 19:03
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 01:55
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
РБК 27 ноября в 23:00
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух раненых в результате обстрела ВСУ

RT на русском вчера в 17:10
Футбол

«Астана» одолела «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

МИР 24 вчера в 12:57
Политика

В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:59
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Коммерсантъ 20:06
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Футбол

ФИФА пожизненно отстранила экс-главу бразильского футбола за взятки

ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего главу Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейру.
РБК 12:27
Кино

Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»

Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Культуромания 07:42
Армия и оружие

Малый ракетный корабль с комплексом «Панцирь-М» готовится к испытаниям

Представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало рассказал, что строительство малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово», оснащённого комплексом «Панцирь-М» завершено, корабль готовится к испытаниям.
RT на русском 16:32
Наука

Космические путешествия сделают кишечник «негерметичным»

Как отметили ученые, их исследование поможет гораздо лучше подготовиться к путешествиям в космическое пространство.
МедиаПоток 12:14
Здоровье

Доктор Александр Мясников научил бороться с раком с помощью чая

Известный российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от рака при помощи чая, подробно рассказав о противораковых и противоинсультных свойствах этого всем любимого напитка.
Ugpressa.ru 06:29
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Автоспорт

Боттас стал лучшим на второй тренировке в Абу-Даби, Квят выше Гасли

Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время по итогам второй свободной сессии Гран-при Абу-Даби.
Матч ТВ 09:38
Авто

Росстандарт утвердил ГОСТ для классических и раритетных автомобилей

Экономика сегодня вчера в 01:47
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
РБК 19:41
Происшествия

Еще восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву

Еще восемь россиян, пострадавших во время отдыха в Доминиканской республике, вылетели в пятницу домой.
Российская газета 21:20
Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
Реальное время 01:57
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