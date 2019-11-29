Общество
РБКРоскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
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Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Кино
Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Политика
Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Музыка
Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом
Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Экономика
«Газпром» планирует направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года
«Газпром» намерен выплачивать 50% дивидендов от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году, сообщается в презентации (.pdf) к конференции для инвесторов, которая запланирована на 5 декабря.
Происшествия
На Лондонском мосту произошла стрельба
На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
Киберспорт
S1mple отказался от партнерства с Twitch
Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев обратился к Twitch с просьбой прекратить партнёрство с платформой.
Экономика
Сбербанк активизирует развитие исламского банкинга в РФ
Ранее со ссылкой на Ганеева сообщалось, что портфель Сбербанка в сфере исламского банкинга составляет 16 млрд. рублей, до конца года может вырасти еще на 4-5 млрд. рублей.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Армия и оружие
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
В Петербурге прекратили поиски останков убитой аспирантки СПбГУ
Водолазы с небольшими интервалами в несколько дней в течение трех недель с момента убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко искали останки в реке Мойке и в водоемах, куда она впадает.
Экономика
Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки
С 22 ноября Сбербанк снизил ставки в рамках обычных программ жилищного кредитования — до 6,5 процента по кредитам на покупку квартир в новостройках и 8,5 процента по займам на вторичное жилье.
Общество
В Петербурге ограничили вход на станцию «Площадь Восстания»
Футбол
Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»
Политика
Россия и Украина обсудили ситуацию по газу
Российская и украинская делегации провели переговоры в Вене. Стороны обсудили газовые вопросы, передает Минэнерго.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Здоровье
В Петербурге прооперируют девочку из Кургана с огромным родимым пятном
В Петербургском педиатрическом университете прооперируют шестимесячную девочку из Кургана с родимым пятном, занимающим 80% тела ребенка.
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
Александр Мясников отметил, что согласен с рекомендациями ВОЗ по питанию для пожилых людей.