Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоскомнадзор опубликовал список ресурсов с недостоверной информацией

На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию». В нем содержится 27 СМИ, пабликов и страниц в социальных сетях, среди которых «Газета.Ru», РБК, Mash, «Лентач», MDK.
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Роскомнадзор уточнил претензии к СМИ

Известия11:14

Роскомнадзор опубликовал список страниц, публикующих фейк-ньюс

РИА Новости08:37

В Роскомнадзоре пообещали изменить список сайтов с «фейками»

Газета.Ru11:23

Роскомнадзор изменит черный список ресурсов с фейковыми новостями

Интерфакс11:10

Роскомнадзор исключил РБК из списка распространяющих фейки ресурсов

РБК11:55

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов с недостоверной информацией

Коммерсантъ07:52

У Роскомнадзора нет претензий к СМИ, попавшим в список ресурсов с фейками. Его изменят

ТАСС10:32
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Происшествия

Главу архангельского УФНС арестовали на два месяца

Глава архангельского регионального УФНС Сергей Родионов, пойманный с поличным при получении взятки, арестован на 2 месяца.
REGNUM 09:34
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт вчера в 11:09
Общество

Опубликован законопроект о домашнем насилии в России

7. Обсуждение законопроекта проходит на фоне многочисленных скандалов В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций, в том числе православное движение «Сорок сороков», казачьи и патриотические организации.
Lenta.ru 05:48
Происшествия

Нападение с ножом на Лондонском мосту оказалось терактом

Lenta.ru 11:39
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Политика

Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Известия 11:49
Политика

«Нафтогаз» и «Газпром» согласовывают договор для продолжения транзита

В Киеве уверены, что соглашение станет важным шагом к продолжению транзита газа.
Экономика сегодня 11:39
Политика

Названо место проведения саммита «нормандской четверки»

Саммит «нормандской четверги» пройдет в Елисейском дворце в Париже 9 декабря.
Известия 11:32
Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

РБК 26 ноября в 07:59
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Футбол

Тренер «Сочи» прокомментировал ситуацию с ангиной в команде

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский высказался об эпидемии ангины в команде перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
RT на русском 11:26
Единоборства

Бокс. Михаил Кокляев и Александр Емельяненко оспорят чемпионский пояс

Организаторы поединка российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева сообщили, что на кону будет стоять специальный приз.
Bookmaker-ratings.ru 09:19
Политика

В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:59
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru 11:00
Армия и оружие

В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Журналистская правда вчера в 06:07
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Общество

В Петербурге закрыли вход в метро из-за давки на «черную пятницу»

Российская газета 09:52
Гаджеты

В Japan Display создан прототип дисплея micro-LED

iXBT.com 11:26
Происшествия

СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи

Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:10
Армия и оружие

В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Lenta.ru 06:19
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ вчера в 04:52
Общество

Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
RT на русском 08:24
Шоу-бизнес

Супруга Гогена Солнцева попала в больницу

Кто-то даже считает, что пассия Солнцева серьезно больна, и сам шоумен тщательно скрывает эту информацию.
OvideO.ru 27 ноября в 07:38
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
Политика

В ДНР установили свою государственную границу

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.
Lenta.ru 04:59
Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru вчера в 10:10
Происшествия

В Белгороде уволят учителя информатики, который подрался с учеником

Бел.Ру 10:31
Экономика

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Ведомости 09:52
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