Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоскомнадзор опубликовал список «ресурсов с недостоверной информацией»

На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию». В нем содержится 27 СМИ, пабликов и страниц в социальных сетях, среди которых «Газета.Ru», РБК, Mash, «Лентач», MDK.
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В Роскомнадзоре пообещали изменить список сайтов с «фейками»

Газета.Ru11:23

Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков

Ведомости11:58

Роскомнадзор официально отказался от претензий к СМИ, попавшим в «список фейк-ньюс»

Коммерсантъ12:34

Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями

Интерфакс13:00

Роскомнадзор изменил перечень ресурсов с фейк-ньюс

Znak.com14:46

Роскомнадзор исключил РБК из списка распространяющих фейки ресурсов

РБК11:55

У Роскомнадзора нет претензий к СМИ, попавшим в список ресурсов с фейками. Его изменят

ТАСС10:32
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Энергетика

В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».
RT на русском 14:35
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну

Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Lisa.ru 09:29
Политика

Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении

На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают некомпетентных экспертов, стравливающих народы.
Московский Комсомолец 11:56
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство обновленной Lada 4x4

25 ноября в 12:00 по московскому времени началось серийное производство обновленной Lada 4x4.
SpeedMe 27 ноября в 23:16
Музыка

Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Украинская поп-группа «Время и Стекло» появилась девять лет назад, выпустила два альбома.
Говорит Москва 09:26
Происшествия

В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих

Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
РИА Новости 14:46
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

РЕН ТВ 12:12
Общество

В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина

Зарплаты сотрудников, которые занимаются боевой ракетной техникой и ядерным оружием на западе, в 10–20 раз больше, чем в России.
РБК вчера в 16:43
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru 27 ноября в 13:25
Футбол

Пике: в Манчестере несколько раз попадал в полицейский участок

В седьмом эпизоде сериала Matchday от Rakuten TV, посвящённом прошлому сезону «Барселоны», были воспроизведены слова, сказанные защитником каталонского клуба Жераром Пике о его пребывании в «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 14:34
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru 27 ноября в 12:44
Политика

Союзники по НАТО увеличат военные расходы

Совокупный рост военных расходов союзников по НАТО к 2024 году составит 400 миллиардов долларов, это "беспрецедентный прогресс", сообщил в пятницу журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 07:39
Политика

В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ).
ТАСС 12:38
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит вчера в 01:28
Кино

Первыми зрителями фильма «Ржев» стали ветераны ВОВ

Жители Ржева увидели фильм на неделю раньше его официального релиза.
Культуромания вчера в 03:50
Единоборства

Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс

Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.
RT на русском 09:21
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
Происшествия

СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика

Силовики задержали родителей девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге.
РБК 15:12
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 05:14
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф показал свою новую девушку

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
News.ru 05:26
Здоровье

Диетологи объяснили, как бороться с жиром на животе после 40 лет

РИА Новости вчера в 05:14
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Футбол

Дембеле выбыл до конца года из-за травмы бедра

Евро-футбол.ру 13:18
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ 27 ноября в 15:36
Общество

Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
RT на русском 08:24
Хоккей

«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи

РИА Новости вчера в 23:29
Политика

МИД Франции вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана о Макроне

Министерство иностранных дел Франции вызвало представителя Турции в стране из-за заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о его французском коллеге Эммануэле Макроне.
Газета.Ru 12:31
Политика

Президент Чехии выступил против памятника генералу Власову в Праге

Президент Чехии Милош Земан выступил против памятника генералу Власову в Праге.
Вести.Ru вчера в 22:42
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
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