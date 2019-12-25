Общество

РБКРБКРоскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы иски о блокировке почтовых сервисов Scryptmail.com и Mailbox.org, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Подачу исков в ведомстве объяснили тем, что владельцы обоих сервисов не выполнили требования закона.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Роскомнадзор подал иски о блокировке почтовых сервисов

Rambler News Service07:40

Роскомнадзор требует блокировать два почтовых сервиса

ТАСС08:02

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

РБК09:24

Роскомнадзор решил через суд заблокировать два сервиса электронной почты

Интерфакс08:46

Роскомнадзор подал иски о блокировке двух почтовых сервисов

Коммерсантъ10:01

Роскомнадзор подал иск о блокировке почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail.com

Ведомости08:17

Роскомнадзор подал иск о блокировке почтовых сервисов Mailbox и Scryptmail

Дождь07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Политика

Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»

Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК 16:00
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

REGNUM 14:59
Общество

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
РБК вчера в 19:15
Общество

В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь

Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
RT на русском 01:45
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости 10:20
Армия и оружие

Шойгу назвал сроки создания в стране системы военных госпиталей

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал сроки, в которые планируется завершить создание в РФ системы военных госпиталей.
Национальная служба новостей 15:38
Авто

Chery представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro

Компания Chery официально представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
Новые автомобили 22 декабря в 23:32
Технологии

Microsoft упростит установку драйверов и обновлений в Windows 10

Как пишет источник, компания Microsoft работает над новыми и более простыми путями установки драйверов и обновлений, не связанных с безопасностью, в Windows 10.
iXBT.com 03:38
Здоровье

Врачи назвали три «золотых правила» оздоровления кишечника

Эксперт назвал три «золотых правила» оздоровления кишечника человека.
Evo-rus.com 02:17
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Известия 04:59
Происшествия

В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии

Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.
Газета.Ru 04:14
Общество

Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь

Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
RT на русском 01:39
Общество

Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется

Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.
Интерфакс 09:38
Происшествия

Избитую в Ингушетии девочку выпишут из больницы на этой неделе

Москва 24 23 декабря в 08:29
Хоккей

«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:12
Общество

Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете

Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Millionaire.ru 13:59
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Экономика

АФК «Система» и Сбербанк инвестировали в гжельский фарфор

АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Сбербанк России вошли в новую для себя отрасль, инвестировав в художественный промысел.
Интерфакс 12:15
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой

Роспотребнадзор порекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой для минимизации его вреда организму человека.
Телеканал Санкт-Петербург 23 декабря в 10:10
Кино

На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова

Как сообщает сайт kp.ru, на показ пришли бывшая и новая девушки актера Александра Петрова, который сыграл в картине главную роль.
Газета.Ru вчера в 08:25
Экономика

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
RT на русском 09:45
Политика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Коммерсантъ 12:48
Политика

В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Lenta.ru 10:01
Экономика

Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов

Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом.
РБК 06:21
Политика

Зеленский запретил покупку электроэнергии у России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 12:32
Здоровье

Почти 40 врачей удалось привлечь на работу в Егорьевск в 2019 году

Шесть участковых врачей и врача-рентгенолога было запланировано привлечь на работу в 2019 году в учреждения здравоохранения Егорьевска в соответствии с дорожной картой.
Телеканал 360° 06:13
Транспорт

Маршруткам Петербурга разрешили поднять тариф до 50 рублей

Напомним, власти Петербурга решили поднять стоимость проезда в общественном транспорте с Нового года примерно на 25% — до 50 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, до 55 рублей в метро.
REGNUM 07:24
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Политика

В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией

Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.
РИА Новости 15:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное