Общество

РБКРБКРоскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы иски о блокировке почтовых сервисов Scryptmail.com и Mailbox.org, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Подачу исков в ведомстве объяснили тем, что владельцы обоих сервисов не выполнили требования закона.
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Роскомнадзор подал иски о блокировке почтовых сервисов

Rambler News Service07:40

Роскомнадзор требует блокировать два почтовых сервиса

ТАСС08:02

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

РБК09:24

Роскомнадзор решил через суд заблокировать два сервиса электронной почты

Интерфакс08:46

Роскомнадзор подал иски о блокировке двух почтовых сервисов

Коммерсантъ10:01

Роскомнадзор подал иск о блокировке почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail.com

Ведомости08:17

Роскомнадзор подал иск о блокировке почтовых сервисов Mailbox и Scryptmail

Дождь07:47
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Зе Луиш показал, как отдыхает со своей русской девушкой. Видео

Нападающий португальского «Порту» Зе Луиш отдыхает на Мальдивах вместе со своей русской девушкой Алесей.
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В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
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Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
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Подростка забили гантелью и битой после отказа полиции искать его

Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелью.
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Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

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РБК 11:46
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
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Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
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Политика

Песков рассказал о грядущей встрече Путина с бизнесменами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов, которая состоится в среду, 25 декабря.
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«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»

Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор».
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Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации

Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
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В ДНР насчитали 9 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинская армия 9 раз нарушила перемирие.
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Хоккей

Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею

26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
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Происшествия

В Клинцах мужчина застрелил жену, которая вела ребёнка из школы

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Авто

Отечественный электрокар «Монарх» не смогли привезти на презентацию

Оказалось, что производитель не смог привезти отечественную машину из-за неуплаты транспортировки.
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Молодая жена подарила Александру Цекало обнаженную женщину

Видно, что молодая супруга приятно порадовала его. Примеры других картин Дарины Эрвин вы без труда можете найти в сети.
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Немцы считают Трампа большей угрозой, чем лидеров других стран

Еще 17% считают главным врагом лидера КНДР Ким Чен Ына, 8% – президента России Владимира Путина, столько же – иранского лидера Хаменеи, 7% – председателя КНР Си Цзиньпина.
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Фигурное катание

Трусова откроет выступления фигуристок на чемпионате России

Короткая программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске откроется в пятницу, 27 декабря, выступлением двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.
РБК 11:03
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

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Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Lenta.ru 14:23
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 06:40
Космос

В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной

Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Каскад 07:42
Общество

Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО

Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.
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В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

Российская газета 03:05
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Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»

Газета.Ru вчера в 16:58
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Джои Бэти рассказал о балладе «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»

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Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине

В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников

С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
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Общество

Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.
Интерфакс 10:28
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