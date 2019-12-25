Общество
РБКРоскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты
Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы иски о блокировке почтовых сервисов Scryptmail.com и Mailbox.org, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Подачу исков в ведомстве объяснили тем, что владельцы обоих сервисов не выполнили требования закона.
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Футбол
Зе Луиш показал, как отдыхает со своей русской девушкой. Видео
Нападающий португальского «Порту» Зе Луиш отдыхает на Мальдивах вместе со своей русской девушкой Алесей.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве США в визовом скандале
Москва выразила решительный протест фактами невыдачи американской стороной виз российским делегатам на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре нынешнего года, МИД России назвал ситуацию возмутительной, охарактеризовав произошедшее как саботаж.
Происшествия
Подростка забили гантелью и битой после отказа полиции искать его
Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелью.
Экономика
Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
Русский Tesla Cybertruck, построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
Политика
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
Политика
Песков рассказал о грядущей встрече Путина с бизнесменами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов, которая состоится в среду, 25 декабря.
Хоккей
«Трактор» смог обыграть омский «Авангард»
Сегодня, 25 декабря, в Балашихе состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Авангард» и «Трактор».
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации
Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Армия и оружие
В ДНР насчитали 9 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинская армия 9 раз нарушила перемирие.
Хоккей
Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею
26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
Происшествия
В Клинцах мужчина застрелил жену, которая вела ребёнка из школы
Авто
Отечественный электрокар «Монарх» не смогли привезти на презентацию
Оказалось, что производитель не смог привезти отечественную машину из-за неуплаты транспортировки.
Шоу-бизнес
Молодая жена подарила Александру Цекало обнаженную женщину
Видно, что молодая супруга приятно порадовала его. Примеры других картин Дарины Эрвин вы без труда можете найти в сети.
Политика
Немцы считают Трампа большей угрозой, чем лидеров других стран
Еще 17% считают главным врагом лидера КНДР Ким Чен Ына, 8% – президента России Владимира Путина, столько же – иранского лидера Хаменеи, 7% – председателя КНР Си Цзиньпина.
Фигурное катание
Трусова откроет выступления фигуристок на чемпионате России
Короткая программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске откроется в пятницу, 27 декабря, выступлением двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.
Политика
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Космос
В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Общество
Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО
Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
Кино
Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»
Здоровье
Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине
В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Общество
Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.