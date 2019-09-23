Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки Telegram, сообщил в рамках форума "Вся Россия" Союза журналистов России руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.

с чего всё началось

Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ. Несмотря на все способы применяемые ведомством, мессенджер пока доступен пользователям. Ранее наш ресурс рассказал: Facebook и WhatsApp связали функцией.

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