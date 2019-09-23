Интернет
ГЛАС.RUРоскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram
Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ. Несмотря на все способы применяемые ведомством, мессенджер пока доступен пользователям. Ранее наш ресурс рассказал: Facebook и WhatsApp связали функцией.
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с чего всё началось
Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки Telegram, сообщил в рамках форума "Вся Россия" Союза журналистов России руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.РИА Новости08:57
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Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Общество
Студентка из Болгарии увеличила губы в три раза из-за местной моды
Жительница Болгарии в три раза увеличила размер своих губ в попытке выглядеть модно.
iReactor 20 сентября в 14:33
Авто
Skoda отзывает автомобили Octavia и Yeti в России
В рамках отзывной кампании официальный представитель Skoda в России ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 1 242 автомобиля Skoda (Octavia, Yeti), проданных в 2014 — 2015 годах, с VIN-кодами, которые указаны в соответствующем приложении.
32CARS.ru 05:25
Общество
В Ставрополе детский магазин снял с продажи фигурки Усамы бен Ладена
Детский магазин в Ставрополе снял с продажи фигурки лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — Усамы бен Ладена.
РБК 11:08
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
Роскомнадзор подготовил «зеркальные» поправки на решения Ofcom по RT
Роскомнадзор подготовил поправки в законопроект о зеркальном ответе на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ после решения британского регулятора по СМИ Ofcom по RT.
Известия 10:47
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы потушен
Пожар в ангаре на Ижорской улице на севере Москвы ликвидирован, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
ТАСС 12:10
Гаджеты
В России начались официальные продажи iPhone 11
Профиль 20 сентября в 04:48
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Политика
Премьер Чехии высказался о результативности антироссийских санкций
Премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал, что антироссийские санкции пока не принесли желаемого результата.
Газета.Ru 09:36
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Общество
Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж
Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.
Wday.ru 06:03
Экономика
В Воронежской области построят семенной завод за 2,3 млрд рублей
Возводить комплекс будет французская компания EURALIS SEMENCES GROUP Французская компания, специализирующаяся на производстве семян и фуа-гра, инвестирует в строительство завода в Павловском районе 2,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе облправительства.
АиФ Воронеж 12:30
Авто
Экскаватор-гигант выставлен на продажу за 40 миллионов
Продавец просит за гигантский экскаватор 40 миллионов рублей.
Motor 09:50
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Происшествия
СК: в лагерях террористов на Ближнем Востоке могут находиться 800 российских детей
Около 800 российских детей могут находиться в лагерях террористов на территории Ближнего Востока.
ТАСС 12:31
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Кино
Сериал «Чернобыль» получил премию «Эмми»
RuNews24.ru 02:07
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Политика
Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин спустя три с половиной года после принятия соглашения решил его ратифицировать именно 23 сентября - в день саммита ООН по климату.
Газета.Ru 12:44
Армия и оружие
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47