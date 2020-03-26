Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как сказано в релизе, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор сообщение с требованием удалить информацию о принятом приказе министра обороны «О введении в Москве комендантского часа».

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о коронавирусе

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