Коронавирус

МедиазонаМедиазонаРоскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте ведомства. Как сказано в релизе, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор сообщение с требованием удалить информацию о принятом приказе министра обороны «О введении в Москве комендантского часа».
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Министерство просвещения называет ложной информацию о досрочном завершении учебного года

Эхо Москвы11:24

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейки о комендантском часе в Москве

Интерфакс08:22

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить сообщения о комендантском часе

РБК08:29

Генпрокуратура выявила новые фейки в соцсетях о коронавирусе

ТАСС09:29

Роскомнадзор направил Twitter требование удалить ложную информацию о комендантском часе в Москве

Агентство Москва08:22

Генпрокуратура выявила в соцсетях новый фейк о коронавирусе

RT на русском09:29

В Генпрокуратуре рассказали о фейке по коронавирусу во ВКонтакте

РИА Новости09:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 03:06
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 12:11
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
РБК 15:50
Происшествия

На Кубе умер заболевший коронавирусом россиянин

Находившийся на Кубе россиянин, у которого недавно выявили коронавирус, скончался. Об этом сообщает Минздрав республики.
Интерфакс 13:45
Общество

Путин предложил ввести каникулы по потребительским кредитам и ипотеке

Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Область 45 вчера в 10:10
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось

Состояние заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 15:46
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета 17:32
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Космос

Американские учёные смоделировали чёткое изображение чёрной дыры

Группе американских учёных из Harvard University удалось смоделировать наиболее чёткое изображение чёрной дыры.
OAnews 14:14
Киберспорт

У пользователей из России не будет доступа к голосовому чату Valorant

Разработчики Valorant сообщили, что на данный момент они не могут обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
CyberSport.ru 17:45
Армия и оружие

Полеты истребителя Су-57 на предельных скоростях сняли на видео

Оборонное ведомство опубликовало уникальные кадры демонстрации боевых возможностей Су-57, отметив, что полёты проходили на предельных режимах высот и скоростей, включая перегрузки на лётчиков.
Актуальные Новости вчера в 02:54
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Гаджеты

Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера

В ходе онлайн-презентации, которая из-за эпидемии коронавируса заменила традиционное мероприятие, Huawei представила новые флагманские смартфоны — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+.
Вести.Ru 10:42
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 13:18
Политика

Меркель прокомментировала меры, принятые в ФРГ против коронавируса

Эффективность мер, принятых в ФРГ против коронавируса, пока невозможно оценить, заявила по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров лидеров государств G20 в формате видеоконференции.
РИА Новости 18:14
Политика

Путин напомнил о важности сохранения здоровья россиян

Важнейшей задачей властей является сохранение жизни и здоровья россиян.
Политическая Экспертиза 07:14
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Технологии

ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список российского программного обеспечения, необходимого для предустановки на гаджеты в России.
RuNews24.ru 16:30
Происшествия

Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Газета.Ru 16:34
Футбол

Азар постригся налысо, поддержав новый челлендж

Чемпионат 17:21
Шоу-бизнес

Асмус показала поклонникам кадры из нового фильма

Кристина Асмус на своей странице в Instagram опубликовала несколько фотографий со съемок нового фильма «Китобой».
ФАН 24 марта в 20:46
Политика

Трамп сообщил, что переговорит с Си Цзиньпином на фоне коронавируса

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:02
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Общество

В США суд признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Токены Gram признаны ценными бумагами: запрещено передавать их в блокчейн-платформу TON Павла Дурова.
ToDay News Ufa вчера в 03:42
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Общество

Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
РБК 12:03
Общество

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Известия 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное