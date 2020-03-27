Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
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Роскомнадзор требует удалить фейки о стягивании к Москве Росгвардии в связи с пандемией

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