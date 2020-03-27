«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Происшествия Четверо липчан грубо нарушили режим самоизоляции в Липецке На Единый номер службы спасения «112» начали поступать сигналы от горожан, что некоторые личности решили не соблюдать режим самоизоляции, сообщили в ГО и ЧС Липецка.

Политика Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.

Авто Роналду купил лимитированную модель Bugatti Португалец купил автомобиль за € 9,5 млн. Модель Bugatti Centodieci выпущена тиражом 10 экземпляров. Роналду получит авто в 2021 году.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Наука Найден быстрый способ переработки пластика Команда немецких ученых провела исследование, в ходе которого обнаружила штамм бактерий, способных разрушать химическую оболочку полиуретана.

Общество Срок сдачи бухгалтерского баланса за 2019 год перенесен Минфин и ФНС подтвердили перенос сроков сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год и соответствующих приложений в связи с объявлением следующей недели, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нерабочей.

Гаджеты Вести.net: Huawei представил новую линейку флагманских смартфонов Huawei представил новую линейку флагманских смартфонов P40, P40 Pro и P40 Pro+, с двойной теле-фотолинзой, с тройным и десятикратным увеличением.

Общество В России перенесли ЕГЭ из-за коронавируса Министерство просвещения России приняло решение в связи с коронавирусом перенести сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Общество Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969 Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.