Коронавирус
RT на русскомРоскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
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Роскомнадзор требует удалить фейки о стягивании к Москве Росгвардии в связи с пандемией
Моя Москва.онлайн13:36
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