Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
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Роскомнадзор потребовал удалить фейки о стягивании росгвардейцев к Москве

Коммерсантъ12:51

РКН потребовал удалить ложную информацию о стягивании росгвардейцев к Москве

Москва 2412:27

Роскомнадзор потребовал удалить сообщения о стягивании силовиков к Москве

РБК12:17

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

RT на русском11:50

РКН потребовал от сайтов удалить фейки о стягивании росгвардейцев к Москве

Известия11:36

Роскомнадзор требует удалить фейки о стягивании к Москве Росгвардии в связи с пандемией

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«Минута славы» Ходорковского может дорого ему обойтись: Ленков и Коц разнесли новый фейк олигарха

Царьград00:36
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом

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"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

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На 81-м году жизни умер советский и российский режиссёр и сценарист Владимир Любомудров.
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Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
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Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом

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Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
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Россиян призвали отложить путешествия по стране

Федеральное агентство по туризму РФ выступило с рекомендациями россиянам, планирующим поездки по России: перенести сроки путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
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