с чего всё началось

Роскомнадзор (РКН) на основании постановлений Генеральной прокуратуры РФ потребовал у нескольких СМИ и социальных сетей YouTube, «ВКонтакте» и Instagram удалить ложную информацию о коронавирусе. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили «Известиям» в РКН.

Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

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