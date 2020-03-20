Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор (РКН) на основании постановлений Генеральной прокуратуры РФ потребовал у нескольких СМИ и социальных сетей YouTube, «ВКонтакте» и Instagram удалить ложную информацию о коронавирусе. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили «Известиям» в РКН.
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с чего всё началось
Роскомнадзор в рамках закона о фейк-ньюс потребовал
 от «ВКонтакте», YouTube и Instagram, а также ряда СМИ — в том числе от «Эха Москвы» и онлайн-издания «Говорит Магадан» — удалить материалы и посты о коронавирусе.
Новая газета06:48

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«Эхо Москвы» по требованию Роскомнадзора удалило с сайта информацию о коронавирусе

ТАСС08:15

«Эхо Москвы» может обжаловать требование Роскомнадзора удалить фейк с сайта

Интерфакс08:00

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

Lenta.ru07:12

Роскомнадзор потребовал у двух СМИ удалить недостоверные данные о вирусе

РБК07:35

Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

Известия07:05

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить информацию о коронавирусе

Ведомости06:13

Роскомнадзор потребовал у «Эхо Москвы», «ВК» и Instagram удалить фейковую информацию о коронавирусе

Агентство Москва05:52
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Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса

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По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай

По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
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В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

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