Коронавирус
ИзвестияРоскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
Роскомнадзор (РКН) на основании постановлений Генеральной прокуратуры РФ потребовал у нескольких СМИ и социальных сетей YouTube, «ВКонтакте» и Instagram удалить ложную информацию о коронавирусе. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили «Известиям» в РКН.
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с чего всё началось
Роскомнадзор в рамках закона о фейк-ньюс потребовал от «ВКонтакте», YouTube и Instagram, а также ряда СМИ — в том числе от «Эха Москвы» и онлайн-издания «Говорит Магадан» — удалить материалы и посты о коронавирусе.Новая газета06:48
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Общество
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В Индии казнили участников группового изнасилования студентки
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