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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Welt, свидетельствуют данные универсального сервиса РКН.
РИА Новости
Роскомнадзор ограничил доступ по требованию Генпрокуратуры.
Москва 24
Доступ к сайту www.welt.de был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.
ТАСС
Die Welt - немецкая ежедневная газета издательства Axel Springer SE, основанная в 1946 году.
ТАСС

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В России заблокировали сайт Welt
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Доступ к сайту германской газеты Welt ограничен в России
Коммерсантъ04:38
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt
RT на русском04:30
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt
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