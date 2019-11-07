Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняРКН предложил наказывать за покупку украденных персональных данных

В России могут ввести административное наказание за покупку украденных персональных данных, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Утечку конфиденциальной информации пользователей в РКН считают мировой проблемой.
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Роскомнадзор предложил наказывать за использование украденных персональных данных

Коммерсантъ03:42

Эксперт прокомментировал предложение ввести наказание за покупку украденных личных данных

RT на русском08:18

Жаров предложил наказывать за покупку украденных персональных данных

РБК04:34

Клишас призвал поддержать идею о наказании за кражу персональных данных

РИА Новости10:42

Роскомнадзор к весне 2020 г. представит предложения по ответственности за покупку персональных данных

Агентство Москва04:10

Роскомнадзор намерен ввести ответственность за покупку персональных данных

ТАСС03:03

РКН предлагает ввести административную ответственность за незаконное приобретение персданных

Радиочастотный спектр02:35
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Российская газета 02:00
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем

На странице звезды "Моей прекрасной няни" российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось сегодня фотография артистки с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.
Российская газета 10:37
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Происшествия

В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома

Российская газета вчера в 06:27
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Здоровье

Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 06:01
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Общество

Названы российские города с самым загрязненным воздухом

Газета.Ru 10:31
Спорт

Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA

Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Транспорт

Названа стоимость билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Шоу-бизнес

Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах

Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Хоккей

Хоккеист Прохоркин призвал не называть Малкина предателем России

По словам хоккеиста, один из лучших спортсменов России имеет право на такой выбор.
Известия 05:36
Общество

Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая

Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Российская газета 04 ноября в 11:23
Политика

Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
Rambler News Service 03:00
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Космос

OneWeb подтвердила перенос запуска спутников с Байконура на 2020 год

Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2020 год.
Известия 09:40
Политика

Столтенберг опроверг слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг согласился с мнением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО имеют слишком негативный окрас.
REGNUM 11:12
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Общество

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Общество

Арестованные картины братьев Ананьевых нашли на складе в Подмосковье

Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
BFM.ru 11:23
Политика

«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов

На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
Алтайская правда 05 ноября в 21:55
Экономика

Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Политика

Украина закрыла КПП на границе с Крымом

Пункт пропуска закроют с 7 по 15 ноября в связи с тем, что «Укрзализниця» будет проводить работы повышенной опасности.
Вести Крым 05 ноября в 13:37
Происшествия

В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо

Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском 10:18
Космос

Хакеры из Северной Кореи напали на космическое агентство Индии

«Последние взломы в Индии демонстрируют, что внимание Северной Кореи сместилось на ключевые объекты инфраструктуры других стран, и это показывает, что она может успешно туда проникать», — сказал эксперт по кибербезопасности Саймон Чой.
Infox.ru 07:56
Происшествия

Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела

Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.
Коммерсантъ 05:18
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM вчера в 12:19
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Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

ФАН 05 ноября в 15:52
Общество

Под танцполом в Смоленске нашли останки соратника Наполеона

ДНК-тест подтвердил, что одноногий скелет, найденный археологами под танцполом в Смоленске, принадлежит одному из генералов французского императора Наполеона Бонапарта Шарлю Этьену Гюдену, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 01:22
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