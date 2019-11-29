Общество
RT на русскомРоскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками
Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
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Политика
Савченко высмеяли за платье с откровенным разрезом
Взгляд.ру 06:30
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:51
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.
REGNUM 05:47
Политика
Путин призвал вспомнить пособников нацистов
Глава государства попросил общественные организации по всей стране принять участие в подготовке к юбилею Великой Победы.
Российская газета 09:07
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Происшествия
В Москве эвакуировали пять судов из-за сообщений о минировании
В Москве эвакуировали пять судов после анонимного сообщения о минировании, передает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 07:55
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Российская газета вчера в 12:59
Политика
Посольство Украины обратилось в Госдеп и Apple из-за Крыма
«Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:24
Политика
В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии
Глава польского Союза демократических левых сил (PSL) Влодзимеж Чажастый подвергся травле после заявления об освобождении страны Красной армией.
РИА Новости 08:05
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
Известия 07:50
Общество
Крымский отель победил в четырех номинациях премии World Travel Awards
Rambler News Service 03:37
Армия и оружие
ИГ взяло ответственность за катастрофу вертолетов ВС Франции в Мали
"Исламское Государство"1 (террористическая организация запрещена в РФ) взяло ответственность за катастрофу вертолетов французской армии в Мали.
Народные новости вчера в 11:44
Транспорт
Собянин открыл уникальный мост в Мневниковской пойме
Длина конструкции составляет 1,4 км. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мост на Северо-Западной хорде с шестью полосами движения в обоих направлениях заменит старый Карамышевский мост.
Росбалт 06:48
Общество
Опрос показал, как предприниматели оценивают будущее бизнеса в России
Более половины 60-летних респондентов (59%), занимавшихся бизнесом в 90-е годы, считают, что вести бизнес в России стало легче.
РИА Новости вчера в 12:45
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 28 ноября повысился на 0.04%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 28 ноября повысился на 0.04% (+0.0004) до $1.1008 с $1.1013 предыдущего закрытия.
АК&М вчера в 02:16
Общество
В ЮАР толпы покупателей «штурмуют» магазины в «Черную пятницу»
С наступлением "Черной пятницы" - первого дня массовых распродаж - покупатели штурмуют магазины по всей ЮАР.
ТАСС 08:11
Здоровье
Восемь сотрудниц родильного отделения одновременно забеременели в США
7 новостей вчера в 23:34
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Коммерсантъ вчера в 20:28
Авто
Skoda начала производство новой Octavia
Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года, отмечает SpeedMe.
Автостат 02:12
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
ТАСС 06:50
Спорт
Фалла победила в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
РИА Новости 08:10
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Газета.Ru 27 ноября в 16:02
Армия и оружие
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
РИА Новости 03:39
Футбол
Головин объяснил, почему «Монако» много пропускает
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что ответственность за пропущенные голы лежит на всей команде.
RT на русском 08:45
Наука
Ученые обнаружили клетки мозга, которые вызывают отвращение к курению
Ученые из Канады сумели определить клетки головного мозга, которые отвечают за чувство неприятия никотина и отвращения к курению.
Дни24 26 ноября в 09:03
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Происшествия
Экс-мэра Миасса отправили в колонию
Доступ1 07:19
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Общество
Роскомнадзор заблокировал платформу производителя БАДов «Эвалар»
Как следует из решения Дмитровского суда Костромы (копия есть у РБК), с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной информации, размещенной на сайте «Фитомаркет» и в интернет-магазине БАДов Vitamina, обратился прокурор Солигаличского района Костромской области.
РБК 06:41