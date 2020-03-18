Коронавирус

АБНАБНРоскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство производит мониторинг СМИ, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний для выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство круглосуточно.
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с чего всё началось
«Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети Интернет, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации" <…> самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий»,— говорится
 в сообщении ведомства.
Коммерсантъ09:01

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Роскомнадзор пригрозил СМИ лишением лицензий за фейки о коронавирусе

РБК09:15

Роскомнадзор предупредил о наказании за ложные данные о коронавирусе

РИА Новости08:06

РКН выступил с предупреждением к СМИ по фейкам о коронавирусе

Газета.Ru08:37

Роскомнадзор пригрозил СМИ мерами вплоть до лишения лицензии за фейки о COVID-19

Интерфакс08:21

Вплоть до закрытия: Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков

Вести.Ru08:14

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Коммерсантъ09:01

Роскомнадзор предупредил об ответственности за фейки о коронавирусе

Российская газета08:01
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Кино

Фильм c прeдсказанием о коронавирусе стaл самым популярным в мирe

Фильм "Заражение" 2011 года выпуска с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире.
Ugpressa.ru 15:36
Общество

Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок, обсуждая коронавирус

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в парламенте во время обсуждения ситуации с коронавирусом.
РЕН ТВ 15:10
Общество

Названо число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Газета.Ru 16:27
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Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 13:12
Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 00:34
Энергетика

Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.
RT на русском 14:58
Киберспорт

322-скандал в СНГ: игрок обвинил тиммейтов в сливе матча ради кэфа 15

Экс-игрок Vega Squadron Роландс «Optimas» Винцаловичус собирается уйти из клуба из-за того, что подозревает партнеров в организации договорного матча на LCL Open Cup Spring 2020.
Cyber.sports.ru 12:24
Гаджеты

Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой

Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Megaobzor.com 10:53
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

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Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Общество

Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Известия 05:25
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Коммерсантъ 06:39
Политика

Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
РБК 16:54
Технологии

Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM

Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
UfaTime.ru 16:26
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

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Общество

Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи

Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать

В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Вокруг ТВ 16 марта в 12:44
Здоровье

В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита

Аргументы недели вчера в 13:52
Общество

Аэрофлот отменил до 30 апреля ряд авиарейсов в США, Португалию и ОАЭ

Москва, 18 марта 2020, 23:45 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» на срок до 30 апреля прекращает ряд регулярных воздушных маршрутов в США, ОАЭ и Португалию, сообщает 18 марта пресс-служба компании.
REGNUM 16:45
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru 05:30
Космос

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Политика

Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов

На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Ведомости вчера в 13:30
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Экономика

NYT: Белый дом предлагает выплатить американцам $500 млрд

Администрация президента США обсуждает с конгрессменами план помощи экономике, который предусматривает выделение $500 млрд для непосредственных выплат американцам и еще $300 млрд – на поддержку малого бизнеса.
Ведомости 12:20
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Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Авто

Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги

Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.
Тарантас Ньюс 09:38
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Общество

Самолет со 157 российскими туристами вылетел из Черногории в Москву

Из столицы Черногории Подгорицы в Москву вылетел самолет "Аэрофлота" с российскими туристами на борту.
РЕН ТВ 18:07
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