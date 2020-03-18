Коронавирус
АБНРоскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе
В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство производит мониторинг СМИ, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний для выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство круглосуточно.
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с чего всё началось
«Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети Интернет, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации" <…> самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий»,— говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъ09:01
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Кино
Фильм c прeдсказанием о коронавирусе стaл самым популярным в мирe
Фильм "Заражение" 2011 года выпуска с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире.
Общество
Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок, обсуждая коронавирус
Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок в парламенте во время обсуждения ситуации с коронавирусом.
Общество
Названо число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Энергетика
Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.
Киберспорт
322-скандал в СНГ: игрок обвинил тиммейтов в сливе матча ради кэфа 15
Экс-игрок Vega Squadron Роландс «Optimas» Винцаловичус собирается уйти из клуба из-за того, что подозревает партнеров в организации договорного матча на LCL Open Cup Spring 2020.
Гаджеты
Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой
Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Общество
Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля
В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Политика
Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве
В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Технологии
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи
Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Здоровье
В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита
Общество
Аэрофлот отменил до 30 апреля ряд авиарейсов в США, Португалию и ОАЭ
Москва, 18 марта 2020, 23:45 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» на срок до 30 апреля прекращает ряд регулярных воздушных маршрутов в США, ОАЭ и Португалию, сообщает 18 марта пресс-служба компании.
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Политика
Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов
На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Экономика
NYT: Белый дом предлагает выплатить американцам $500 млрд
Администрация президента США обсуждает с конгрессменами план помощи экономике, который предусматривает выделение $500 млрд для непосредственных выплат американцам и еще $300 млрд – на поддержку малого бизнеса.
Авто
Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги
Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Общество
Самолет со 157 российскими туристами вылетел из Черногории в Москву
Из столицы Черногории Подгорицы в Москву вылетел самолет "Аэрофлота" с российскими туристами на борту.