с чего всё началось

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство производит мониторинг СМИ, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний для выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство круглосуточно.

Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе

Общество Названо число новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.

Музыка Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020» Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.

Происшествия У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Энергетика Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.

Экономика NYT: Белый дом предлагает выплатить американцам $500 млрд Администрация президента США обсуждает с конгрессменами план помощи экономике, который предусматривает выделение $500 млрд для непосредственных выплат американцам и еще $300 млрд – на поддержку малого бизнеса.