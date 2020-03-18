Коронавирус
АБНРоскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе
В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство производит мониторинг СМИ, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний для выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство круглосуточно.
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с чего всё началось
«Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети Интернет, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации" <…> самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий»,— говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъ09:01
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Происшествия
В Якутии судом восстановлены права несовершеннолетнего, получившего травмы во время строительных работ
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Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.
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Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
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В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Общество
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Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
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Авто
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Космос
Телескоп Хаббл запечатлел область звездорождения в туманности Тарантул
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Экономика
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Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
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Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Политика
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Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
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Общество
Путин заявил о необходимости укреплять средний класс
Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
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Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
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Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом
Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина, вернувшись из отпуска во Франции, почувствовала недомогание и ухудшение самочувствия.