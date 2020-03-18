с чего всё началось

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство производит мониторинг СМИ, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний для выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство круглосуточно.

Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе

Общество В Абакане ввели режим ЧС из-за коронавируса Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Абакана в связи с распространением коронавируса, сообщили 18 марта в администрации города.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Энергетика Цена на нефть Brent выросла на 6% Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.

Наука Эксперты оценили версию американского происхождения коронавируса Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаруживаются признаки вмешательства человека, кроме того, создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Политика Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.

Общество Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.