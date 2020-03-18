Коронавирус

АБНАБНРоскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство производит мониторинг СМИ, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний для выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство круглосуточно.
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с чего всё началось
«Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети Интернет, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации" <…> самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий»,— говорится
 в сообщении ведомства.
Коммерсантъ09:01

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Роскомнадзор пригрозил СМИ лишением лицензий за фейки о коронавирусе

РБК09:15

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Коммерсантъ09:01

Роскомнадзор предупредил об ответственности за фейки о коронавирусе

Российская газета08:01

Роскомнадзор пригрозил СМИ мерами вплоть до лишения лицензии за фейки о COVID-19

Интерфакс08:21

Вплоть до закрытия: Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков

Вести.Ru08:14

Роскомнадзор предупредил о наказании за ложные данные о коронавирусе

РИА Новости08:06

РКН выступил с предупреждением к СМИ по фейкам о коронавирусе

Газета.Ru08:37
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Экономика

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.
RT на русском 10:33
Экономика

До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:46
Кино

Премьеру «Черной вдовы» отложили из-за коронавируса

Кроме «Черной вдовы» в мае 2020 года на большие экраны должен был выйти боевик «Форсаж 9». Компания Universal отложила его премьеру на год, в США фильм покажут лишь 1 апреля 2021 года, уточняет REGNUM.
Известия 03:59
Игры

Гейб Ньюэлл: «Возможно, мы слишком тупые и поэтому так долго не выпускали новую Half-Life»

Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.
CyberSport.ru 18:11
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском вчера в 02:38
Энергетика

Путина удивил рост цен на бензин в России

Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 21:49
Общество

Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
RT на русском 18:05
Политика

Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве.
Интерфакс 16:42
Музыка

Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса

Музыкальный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в официальном аккаунте шоу в Instagram.
ФАН 09:57
Политика

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России

Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
REGNUM 12:04
Происшествия

В Японии умер мужчина, который намеренно распространял коронавирус

ТАСС 02:59
Общество

Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта

Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Ведомости 18:42
Политика

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС 07:20
Технологии

Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM

Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
UfaTime.ru 16:26
Культура

Фонд Сокурова объявил о старте федерального конкурса кинодебютов

Фонд Александра Сокурова "Пример интонации" объявил о старте федерального конкурса кинодебютов "Региональное кино России", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
ТАСС 16 марта в 14:23
Общество

Дума одобрила в I чтении проект о регулировании цен на лекарства

Законопроект, по которому Правительство РФ получит право фиксировать цены на определенные лекарства и медицинские изделия на срок до 90 дней при угрозе эпидемий, одобрен Государственной Думой в первом чтении.
Дума ТВ вчера в 07:39
Финансы

Курс доллара превысил 78 рублей

Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.
ТАСС 05:54
Финансы

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

"Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний", — заявил он.
РИА Новости 18:34
Здоровье

Украина подтвердила заражение депутата Рады коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины подтвердило заражение коронавирусной инфекцией депутата Верховной рады.
Взгляд.ру 08:08
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Наука

В Оксфорде разработали тест на наличие нового коронавируса

Ученые из Оксфордского университета разработали тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, дающий результат уже через 30 минут, сообщает TechCrunch.
ФАН 18:56
Энергетика

Стариков назвал виноватых в обвале цены на нефть

Известный российский писатель, публицист, общественный деятель и историк Николай Стариков обвинил в обвале цены на нефть на мировом рынке страны ОПЕК, сообщает DEITA.
Deita.ru 16 марта в 22:35
Происшествия

Большой оползень перегородил дорогу в Нижнем Новгороде

Оползень перегородил одну полосу дороги Похвалинского съезда.
Российская газета 10:43
Транспорт

РЖД отменили большинство поездов между Россией и Белоруссией

РЖД приостановили пассажирские перевозки между Россией и Белоруссией за исключением основные поездов из Москвы и Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 16:49
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 16

«На Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)», — цитирует РИА Новости сообщение украинского Минздрава, опубликованное в Telegram.
RT на русском 18:59
Происшествия

Сахалинские школьники проводят досрочные каникулы в крупных ТРЦ

Свободное время дети проводят в кафе и игровых зонах крупных торгово-развлекательных центров.
АСТВ 19:09
Политика

Эрдоган предрек наступление новой эпохи

Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 16:43
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Происшествия

В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Российская газета 04:00
Общество

В Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах

Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».
Красная весна 12:45
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