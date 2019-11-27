с чего всё началось

Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".

Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»

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