Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»

Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
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с чего всё началось
«В преддверии международных акций «чёрная пятница» Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете «лендинговых» страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные», — говорится
 в сообщении пресс-службы ведомства.
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