Общество
Российская газетаРоскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
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«В преддверии международных акций «чёрная пятница» Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете «лендинговых» страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.RT на русском07:29
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В Сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy S11 Plus
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