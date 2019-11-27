с чего всё началось

Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".

Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»

Общество «Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.

Политика В Кремле заявили о возможных переговорах Путина и Зеленского в Париже Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут устроить отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.

Общество Владимир Путин открыл трассу М11 27 ноября в Ленинградской области состоялась церемония открытия новой платной скоростной трассы М11.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Общество Россиян ждут две двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Космос На МКС из строя вышли все туалеты На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.

Общество Путин отменил ежемесячные выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком Выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отменят с 1 января 2020 года.

Общество Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

Общество В Роскачестве назвали лучшее вино страны Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».

Экономика Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.

Спорт Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго Организаторы легкоатлетического турнира в Глазго исключили трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц соревнований.