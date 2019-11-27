Общество
Российская газетаРоскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
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«В преддверии международных акций «чёрная пятница» Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете «лендинговых» страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.RT на русском07:29
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Общество
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
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В Кремле заявили о возможных переговорах Путина и Зеленского в Париже
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Владимир Путин открыл трассу М11
27 ноября в Ленинградской области состоялась церемония открытия новой платной скоростной трассы М11.
Происшествия
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Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
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Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
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Казань стала лидером по качеству жизни в России
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Культура
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Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
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Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
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На МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
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Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Общество
Путин отменил ежемесячные выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком
Выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отменят с 1 января 2020 года.
Происшествия
Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него
В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
Происшествия
Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Происшествия
В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной
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Происшествия
Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи
Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
Общество
Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 2020 года
Для снижения социальной напряжённости из-за чрезмерной закредитованности жителей России с 1 января 2020 года предлагается объявить кредитную амнистию.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Организаторы легкоатлетического турнира в Глазго исключили трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц соревнований.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.