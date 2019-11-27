Общество
Радио Комсомольская правдаРоскомнадзор предупредил о разбуженных «Черной пятницей» мошенниках
Обнаружена активность интернет-мошенников в преддверии международных акций. Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников в местах, где анонсированы распродажи в рамках «Черной пятницы».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«В преддверии международных акций «чёрная пятница» Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете «лендинговых» страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.RT на русском07:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:14, Ашберн
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Общество
Основателя Telegram Павла Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте
Политика
Сенцов попросил вернуть бомбу Украине
Следом Сенцов заявил, что в рамках Будапештского меморандума Украина отдала добровольно ради безопасности в мире атомное оружие, третье в мире по количеству боеголовок, взамен получив бумагу, гарантировавшую ей территориальную целостность.
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны Honor V30 и V30 Pro
Honor сегодня представила несколько своих новинок, среди которых первый 5G смартфон Honor View 30.
Футбол
Зенит — Лион 0:0 (1-й тайм)
Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Общество
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств
По действующим ранее законам, вывести на рынок новое лекарство можно было только после обязательной сертификации.
Общество
Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря
Происшествия
В Москве напали на основателя Conflict Intelligence Team
В Москве неизвестные избили основателя и руководителя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева.
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Тамбове
Пострадавшими в ДТП на пересечении Астраханской и Советской улиц в Тамбове, по уточненным данным, стали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области.
Баскетбол
Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации
Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.
Общество
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Общество
У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США
Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.
Футбол
Шотландия может заменить Россию на Евро-2020
В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.
Общество
В Росстандарте составили карту качества топлива на АЗС
Итоги проведённых в 2019 году проверок российских АЗС позволили составить карту качества топлива.
Футбол
Путин рассказал об особом значении Евро-2020
Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Футбол
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Музыка
Селена Гомес страдает от панических атак во время выступлений
25 ноября Селена Гомес (Selena Gomez) впервые за долгое время вышла на большую сцену, чтобы выступить на открытии премии «American Music Awards 2019».
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Российский режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая на протяжении шести лет находится в больнице после автомобильной аварии.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Политика
ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов
Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Происшествия
Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии
Одесские гинекологи на протяжении полутора лет изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток.
Общество
Путин пообщался с жителями Петербурга
Футбол
Локомотив — Байер 0:2
Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на домашнем стадионе уступил «Байеру» (Леверкузен) в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2.