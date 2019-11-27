с чего всё началось

Обнаружена активность интернет-мошенников в преддверии международных акций. Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников в местах, где анонсированы распродажи в рамках «Черной пятницы».

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.

Политика Сенцов попросил вернуть бомбу Украине Следом Сенцов заявил, что в рамках Будапештского меморандума Украина отдала добровольно ради безопасности в мире атомное оружие, третье в мире по количеству боеголовок, взамен получив бумагу, гарантировавшую ей территориальную целостность.

Общество Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств По действующим ранее законам, вывести на рынок новое лекарство можно было только после обязательной сертификации.

Происшествия В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Тамбове Пострадавшими в ДТП на пересечении Астраханской и Советской улиц в Тамбове, по уточненным данным, стали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области.

Баскетбол Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.

Общество «Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.

Общество У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.

Футбол Шотландия может заменить Россию на Евро-2020 В случае отстранения России от участия в Евро-2020 место сборной может занять Шотландия, говорится в сообщении Тне Теlедrарн.

Музыка Селена Гомес страдает от панических атак во время выступлений 25 ноября Селена Гомес (Selena Gomez) впервые за долгое время вышла на большую сцену, чтобы выступить на открытии премии «American Music Awards 2019».

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы Российский режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая на протяжении шести лет находится в больнице после автомобильной аварии.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Политика ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.