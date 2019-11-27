Общество

Наша версияНаша версияРоскомнадзор предупредил об активизации мошенников в «чёрную пятницу»

Мошенники пользуются повышенным интересом россиян к распродаже «чёрная пятница» и создают целевые страницы, при помощи которых осуществляют сбор личных и платежных данных пользователей. Об этом предупредил на своем сайте Роскомнадзор, зафиксировавший активность интернет-мошенников.
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«В преддверии международных акций «чёрная пятница» Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете «лендинговых» страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные», — говорится
 в сообщении пресс-службы ведомства.
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