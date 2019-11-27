с чего всё началось

Мошенники пользуются повышенным интересом россиян к распродаже «чёрная пятница» и создают целевые страницы, при помощи которых осуществляют сбор личных и платежных данных пользователей. Об этом предупредил на своем сайте Роскомнадзор, зафиксировавший активность интернет-мошенников.

Роскомнадзор предупредил об активизации мошенников в «чёрную пятницу»

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Общество Москвичам пообещали ледяной дождь По данным ЦОДД Москвы, в ночь на четверг ухудшится погода, так может пойти ледяной дождь и дождь со снегом, температура воздуха останется ниже нуля.

Политика В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Киберспорт В Dota 2 вместе с патчем 7.23 добавили двух новых персонажей Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Патч 7.23 с подзаголовком The Outlanders Update добавил двух персонажей Void Spirit и Snapfire, а также изменил баланс многих способностей других персонажей.

Общество В Роструде объяснили, как сделать 31 декабря выходным Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что работники смогут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днём, в случае если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, пишет RT.

Наука Как голодание влияет на продолжительность жизни Исследователи из Американской ассоциации сердца пришли к выводу, что риск развития сердечной недостаточности может снизить регулярное голодание.

Кино Британские режиссеры назвали 96 правил съемки эротических сцен Специалисты из Профессиональной ассоциации режиссеров Великобритании выпустили для кинематографистов 96 правил, которыми следует руководствоваться во время съемок эротических сцен.

Общество Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.