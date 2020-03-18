Коронавирус

News.ruNews.ruРоскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков

Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону. Об этом напомнили в Роскомнадзоре (РКН).
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с чего всё началось
«Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети Интернет, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации" <…> самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий»,— говорится
 в сообщении ведомства.
Коммерсантъ09:01

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Роскомнадзор пригрозил СМИ лишением лицензий за фейки о коронавирусе

РБК09:15

Роскомнадзор предупредил об ответственности за фейки о коронавирусе

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Интерфакс08:21

Вплоть до закрытия: Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков

Вести.Ru08:14

Роскомнадзор предупредил о наказании за ложные данные о коронавирусе

РИА Новости08:06

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
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В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

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Курс доллара превысил 80 рублей

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Наука

У коронавируса выявили слабое место

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