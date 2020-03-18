Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
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с чего всё началось
«Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети Интернет, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации" <…> самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий»,— говорится
 в сообщении ведомства.
Коммерсантъ09:01

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Россиян предупредили об ответственности за распространение фейков о коронавирусе

Lenta.ru09:22

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Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Коммерсантъ09:01

Роскомнадзор предупредил об ответственности за фейки о коронавирусе

Российская газета08:01
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Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru 09:32
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Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
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Финансы

Курс доллара второй раз за день превысил 79 рублей

В последний раз доллар торговался на этом уровне в феврале 2016 года. Курс евро растет на 4,8%, до 86,875 рубля.
ТАСС 08:10
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru 00:00
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
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Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.
RT на русском 10:33
Авто

Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги

Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.
Тарантас Ньюс 09:38
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Little Big не поедет на «Евровидение»: конкурс отменили

Из-за пандемии коронавируса организаторы отменили «Евровидение-2020», которое с 12 по 16 мая должно было пройти в голландском Роттердаме.
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Общество

Правительство утвердило правила оформления больничных при карантине

Правительство утвердило временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина из-за коронавируса.
РИА Новости 07:05
Финансы

Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
РБК 08:42
Здоровье

Подсчитано, сколько нужно туалетной бумаги на срок карантина

Издание Vice сообщило, что на год в среднем человеку требуется 42 рулона туалетной бумаги.
Live24 09:01
Политика

Депутат Верховной Рады Украины заразился коронавирусом

Украинский депутат Верховной Рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией, о чём он сообщил в своём Facebook.
Комсомольская правда 09:22
Энергетика

Цены на нефть Brent опустились ниже $28 за баррель

Саминвестор 06:18
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
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Культура

Запланированные массовые мероприятия в Иванове переносятся

В связи с введением на территории Ивановской области режима повышенной готовности в регионе отменяются массовые мероприятия.
Ивтелерадио 08:10
Футбол

РФС наказал «Арсенал» за баннер с Терешковой

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что организация оштрафовала тульский «Арсенал» на ₽50 тыс. по итогам матча 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина», передает корреспондент РБК.
РБК 09:52
Общество

Силовики обыскали главу воронежского АИРа Алексея Антиликаторова

По данным двух источников «Абирега» из окружения главы АИРа, в доме Алексея Антиликаторова проведен обыск.
Агентство Бизнес Информации 06:24
Энергетика

В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места

Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
Коммерсантъ 05:49
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Общество

В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:08
Общество

В России выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Технологии

В Петербурге начали разрабатывать вакцину против коронавируса

Ученые Северной столицы приступили к разработке вакцины от коронавируса COVID-19.
Gazeta.SPb 09:28
Космос

Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9

Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 преждевременно выключился при запуске спутников Starlink, это не помешало выведению космических аппаратов на расчётную орбиту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.
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Энергетика

Bloomberg (США): когда закончится нефтяная война? История говорит, что нескоро (Bloomberg)

На сей раз битва с самого начала была более жестокой, с ценами, упавшими больше чем на 35% за считанные дни.
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В Минпромторге назвали срок окончания ажиотажа в магазинах

Ажиотаж в продовольственных магазинах уже идет на спад и окончательно завершится в ближайшие дни, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
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В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
РИА Новости 07:10
Общество

В правительстве заявили об отсутствии дефицита продовольствия в России

Москва, 18 марта 2020, 15:20 — REGNUM В России нет дефицита продовольствия, поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на который есть большой спрос.
REGNUM 08:20
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Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro

Американская компания Apple представила обновленную модель своего планшетного компьютера iPad Pro.
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