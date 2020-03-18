с чего всё началось

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Общество Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Авто Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.

Общество Правительство утвердило правила оформления больничных при карантине Правительство утвердило временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина из-за коронавируса.

Политика Депутат Верховной Рады Украины заразился коронавирусом Украинский депутат Верховной Рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией, о чём он сообщил в своём Facebook.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Культура Запланированные массовые мероприятия в Иванове переносятся В связи с введением на территории Ивановской области режима повышенной готовности в регионе отменяются массовые мероприятия.

Футбол РФС наказал «Арсенал» за баннер с Терешковой Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что организация оштрафовала тульский «Арсенал» на ₽50 тыс. по итогам матча 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина», передает корреспондент РБК.

Общество В России выявили 33 новых случая коронавируса В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Космос Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9 Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 преждевременно выключился при запуске спутников Starlink, это не помешало выведению космических аппаратов на расчётную орбиту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.