Коронавирус
КоммерсантъРоскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
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с чего всё началось
«Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети Интернет, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации" <…> самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий»,— говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъ09:01
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Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Музыка
Евровидение-2020 официально отменено
Организаторы Евровидения объявили, что песенный конкурс в Роттердаме в 2020 году не состоится.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Армия и оружие
Российские военкоры нашли в Сирии место гибели Героя России Романа Филипова
Место гибели российского летчика гвардии майора Романа Филипова найдено в сирийском Идлибе, заявил российский военный репортер в Сирии Евгений Поддубный 18 марта в своем Тelegram-канале.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Происшествия
У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски
Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Гаджеты
Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала
Происшествия
В Воронежской области у двух пациентов заподозрили коронавирус
Врачи в Воронежской области в среду госпитализировали с подозрением на коронавирус двух новых пациентов, сообщает облправительство.
Общество
До 1 мая Россия закрывает свои границы для иностранцев
Из-за угрозы распространения коронавируса с завтрашнего дня Россия закрывает границы для иностранцев.
Технологии
В Петербурге началась разработка вакцины от коронавируса
Компания «Биокад» из Санкт-Петербурга начала работу над новой вакциной против коронавирусной инфекции, передает пресс-служба компании.
Энергетика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Культура
Мезенцев рассказал о «проклятом» шоу Дудя
Известный блогер Сергей Мезенцев посетовал на то, что всем участникам шоу вДудь наносится удар по репутации после разговора в эфире с ведущим и рассказал о своей ситуации.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Технологии
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Происшествия
Жительница Новосибирской области привезла коронавирус из Парижа
Ранее о зараженном коронавирусом в Новосибирской области сообщалось со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
В ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса
Ранее 18 марта сообщалось, что ученые в США провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях.
Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннеры про Валентину Терешкову
Речь идет о баннерах в поддержку Валентины Терешковой, которые появились на Восточной и Западной трибунах.
Здоровье
В Томске рассказали о заболевшем коронавирусом пациенте
Замгубернатора Томской области Иван Деев рассказал о заболевшем коронавирусом пациенте, который находится в городской больнице № 3.
Общество
Кинотеатры попросили поддержки у правительства
Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой порассуждали о коронавирусе
Дети популярного российского юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой порассуждали о коронавирусе.
Спорт
Черноиванов: переименование «Спартака» в ЦСКА очень удивило
Переименование московского гандбольного клуба "Спартак" в ЦСКА очень удивило, сказал РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Черноиванов.
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Космос
Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Культура
Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»
Кстати, складывается ощущение, что дела у запредельных Сэма и Дина идут весьма неплохо: они выглядят стильными, лощеными и очень довольными жизнью.
Политика
Путин призвал не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России
Владимир Путин призвал россиян следить за официальной информацией о коронавирусе.