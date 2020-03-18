с чего всё началось

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Музыка Евровидение-2020 официально отменено Организаторы Евровидения объявили, что песенный конкурс в Роттердаме в 2020 году не состоится.

Происшествия У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.

Культура Мезенцев рассказал о «проклятом» шоу Дудя Известный блогер Сергей Мезенцев посетовал на то, что всем участникам шоу вДудь наносится удар по репутации после разговора в эфире с ведущим и рассказал о своей ситуации.

Здоровье В Томске рассказали о заболевшем коронавирусом пациенте Замгубернатора Томской области Иван Деев рассказал о заболевшем коронавирусом пациенте, который находится в городской больнице № 3.

Общество Кинотеатры попросили поддержки у правительства Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.