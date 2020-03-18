Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
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с чего всё началось
«Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети Интернет, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации" <…> самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий»,— говорится
 в сообщении ведомства.
Коммерсантъ09:01

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Роскомнадзор пригрозил СМИ лишением лицензий за фейки о коронавирусе

РБК09:15

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Коммерсантъ09:01

Роскомнадзор предупредил об ответственности за фейки о коронавирусе

Российская газета08:01

Роскомнадзор пригрозил СМИ мерами вплоть до лишения лицензии за фейки о COVID-19

Интерфакс08:21

Вплоть до закрытия: Роскомнадзор предупредил СМИ об ответственности за распространение фейков

Вести.Ru08:14

Роскомнадзор предупредил о наказании за ложные данные о коронавирусе

РИА Новости08:06

РКН выступил с предупреждением к СМИ по фейкам о коронавирусе

Газета.Ru08:37
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Организаторы Евровидения объявили, что песенный конкурс в Роттердаме в 2020 году не состоится.
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Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
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Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
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Цена на нефть Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $27 за баррель

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У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски

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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
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Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала

Российская газета 13:18
Происшествия

В Воронежской области у двух пациентов заподозрили коронавирус

Врачи в Воронежской области в среду госпитализировали с подозрением на коронавирус двух новых пациентов, сообщает облправительство.
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Общество

До 1 мая Россия закрывает свои границы для иностранцев

Из-за угрозы распространения коронавируса с завтрашнего дня Россия закрывает границы для иностранцев.
ГТРК Псков вчера в 05:34
Технологии

В Петербурге началась разработка вакцины от коронавируса

Компания «Биокад» из Санкт-Петербурга начала работу над новой вакциной против коронавирусной инфекции, передает пресс-служба компании.
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Энергетика

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
РИА Новости 08:16
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Мезенцев рассказал о «проклятом» шоу Дудя

Известный блогер Сергей Мезенцев посетовал на то, что всем участникам шоу вДудь наносится удар по репутации после разговора в эфире с ведущим и рассказал о своей ситуации.
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Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Технологии

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Экспресс газета 12:31
Происшествия

Жительница Новосибирской области привезла коронавирус из Парижа

Ранее о зараженном коронавирусом в Новосибирской области сообщалось со ссылкой на оперативный штаб.
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Россиянин насиловал дочь и снимал с ней порно

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Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

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В ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса

Ранее 18 марта сообщалось, что ученые в США провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях.
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Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннеры про Валентину Терешкову

Речь идет о баннерах в поддержку Валентины Терешковой, которые появились на Восточной и Западной трибунах.
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В Томске рассказали о заболевшем коронавирусом пациенте

Замгубернатора Томской области Иван Деев рассказал о заболевшем коронавирусом пациенте, который находится в городской больнице № 3.
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Общество

Кинотеатры попросили поддержки у правительства

Коммерческие кинотеатры не могут продолжать работу в нормальном режиме, но и не могут закрыться как муниципальные учреждения – для этого необходимо признание правительством чрезвычайной ситуации в стране, указано в письме.
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Дети Галкина и Пугачевой порассуждали о коронавирусе

Дети популярного российского юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой порассуждали о коронавирусе.
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Спорт

Черноиванов: переименование «Спартака» в ЦСКА очень удивило

Переименование московского гандбольного клуба "Спартак" в ЦСКА очень удивило, сказал РИА Новости бывший игрок "красно-белых" Александр Черноиванов.
РИА Новости 05:57
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«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

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Космос

Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»

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В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
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Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»

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Путин призвал не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России

Владимир Путин призвал россиян следить за официальной информацией о коронавирусе.
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