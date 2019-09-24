Политика

ВедомостиВедомостиРоскомнадзор рассказал об установке оборудования для изоляции рунета

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о монтаже оборудования для «суверенного рунета» на сетях операторов связи, сообщает «Интерфакс». По его словам, оборудование устанавливается на сетях основных операторов связи.
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с чего всё началось

Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров. Он пояснил, что эксперимент идет в разных вариациях тестирования - от лабораторных до полевых.
ТАСС07:57

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Роскомнадзор протестирует «автономный рунет»

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Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета

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RT на русском08:39

Роскомнадзор рассказал об установке оборудования для изоляции рунета

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Роскомнадзор назвал сроки тестирования оборудования для изоляции Рунета

РБК09:08

Роскомнадзор: тесты оборудования для надежного Рунета завершатся в середине октября

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Зерно не взошло в Азовском море

Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
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Экономика

Богатейшие семьи спешно запасаются наличными

Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
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