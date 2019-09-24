Политика
ВедомостиРоскомнадзор рассказал об установке оборудования для изоляции рунета
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о монтаже оборудования для «суверенного рунета» на сетях операторов связи, сообщает «Интерфакс». По его словам, оборудование устанавливается на сетях основных операторов связи.
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с чего всё началось
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров. Он пояснил, что эксперимент идет в разных вариациях тестирования - от лабораторных до полевых.ТАСС07:57
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Роскомнадзор: тесты оборудования для надежного Рунета завершатся в середине октября
Будущее России. Национальные проекты07:56
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Футбол
Гвардиола может возглавить «Ювентус» после окончания контракта с «МС»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить туринский «Ювентус» по окончании срока действия контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.
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Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Шоу-бизнес
Влюбленные Виторган и Нинидзе вышли в свет
Максим Виторган вместе Нино Нинидзе впервые открыто вышли вместе в свет. Пара не стеснялась позировать фотографам.
Дни.ру 15:05
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Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
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Константин Богомолов снимет Ксению Собчак в сериале про маньяка
View this post on Instagram Впереди длинный путь.🎥 A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on Sep 23, 2019 at 2:27am PDT По информации портала Kinopoisk.ru, в основу сценария многосерийной ленты Богомолова легла реальная история Михаила Попкова, "ангарского маньяка".
Газета Metro 02:23
Игры
В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт
Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
Игромания.ру вчера в 11:27
Общество
«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области
Известия вчера в 02:10
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
Lenta.ru 04:04
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
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Газета.Ru 15:30
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform 13:28
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Общество
Зарплаты российских бюджетников вырастут с 1 октября
С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, на которых не распространяются "майские указы" президента, повысится на 4,3%. За счет федерального бюджета.
Газета.Ru 09:45
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Политика
Трамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы
Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».
REGNUM вчера в 17:02
Экономика
Зерно не взошло в Азовском море
Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Наука
Ученые совершили прорыв в иммунотерапии рака
По словам специалистов из Стэнфордского университета, CAR T-клеточная терапия является революционным прорывом в области иммунотерапии рака.
ФедералПресс вчера в 02:29
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru 08:15
Политика
МИД Эстонии назвал «оккупацией» освобождение Таллина от фашистов
В 75-ю годовщину освобождения Таллина от фашистских карателей советскими войсками было заявлено о «начале оккупации» Эстонской Республики.
REGNUM 22 сентября в 22:29
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Происшествия
Расстрелявшего коллег московского полицейского проверят на вменяемость
18 сентября двое сотрудников собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции "Рязанский проспект" задержали по подозрению в получении взятки прапорщика патрульно-постовой службы 34-летнего Смирнова.
Интерфакс 03:43
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании и предательстве матери
Одна из самых высокооплачиваемых в прошлом голливудских актрис Деми Мур дала откровенное интервью программе Good Morning America, в котором рассказала о самых печальных моментах своей жизни, в том числе о том, что она была изнасилована в подростковом возрасте по вине ее матери.
Kinonews.ru 09:53
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика
Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
Известия 16:14
Шоу-бизнес
Луиза-Габриэла Бровина рассталась с бойфрендом
Актриса удалила из личного блога совместные фото с экс-бойфрендом и заявила, что теперь свободна.
StarHit.ru вчера в 15:00