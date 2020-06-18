Общество

ИзвестияИзвестияРоскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Об этом в четверг, 18 июня, говорится в официальном заявлении ведомства.
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Роскомнадзор разблокировал Telegram

Коммерсантъ09:46

Telegram удален из реестра запрещенных в России ресурсов

Вести.Ru11:00

Роскомнадзор удалил сайт Telegram из реестра запрещенных в РФ ресурсов

Интерфакс10:46

Telegram удалили из реестра запрещённых в России ресурсов

RT на русском11:52

Роскомнадзор убрал сайт telegram.org из перечня заблокированных ресурсов

ТАСС10:20

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

РИА Новости08:03

Telegram-каналы прокомментировали разблокировку мессенджера

РБК10:53
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Общество

Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую

Российская газета 11:37
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Общество

Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико

В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Происшествия

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru 05:03
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Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Lenta.ru 05:08
3,9K
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
5,6K
Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК 11:34
1,2K
Общество

В России начались испытания вакцины от коронавируса

В Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Минобороны.
РИА Новости 07:06
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
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Армия и оружие

Франция призывает исключить Турцию из НАТО

Франция призывает исключить Турцию из состава НАТО за ее агрессивные действия в Ливии.
Вечерний курьер 00:53
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Футбол

«Ростову» грозит техническое поражение при неявке на игру с «Сочи»

Футбольному клубу "Ростов" будет засчитано техническое поражение, если "Сочи" не согласится перенести матч 23-го тура чемпионата России на другую дату, а "Ростов" не явится на игру, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
РИА Новости 08:06
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Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Происшествия

В США полицейскому предъявят обвинения в убийстве афроамериканца

Российская газета вчера в 16:44
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Политика

В ЛНР сняли ограничения по выезду через КПП «Станица Луганская»

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики сняли ограничения на выезд жителей ЛНР с территории республики через КПВВ "Станица Луганская", введенные ранее из-за COVID-19, заявила журналистам на брифинге представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
РИА Новости 10:16
Шоу-бизнес

«Вот мы и на Лазурке»: Богомолов и Собчак насладились водной прогулкой

Все действо было снято во время водной прогулки четы.
Экспресс газета 10:28
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
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Культура

The Last of Us 2 выходит уже этой ночью. Мы открываем комнату ожидания

Сегодня в полночь выходит The Last of Us 2 – главная игра текущего поколения PlayStation.
Cyber.sports.ru 06:19
Шоу-бизнес

Через 2 месяца после родов Марина Кравец уже носит скинни-джинсы

Через два месяца после родов телеведущая Марина Кравец похвасталась шикарной фигурой.
Территория новостей 00:35
Политика

Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции

17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
RT на русском 12:03
9,1K
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
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Общество

Попова сообщила, когда российские туристы смогут летать за границу

Руководитель ведомства заявила, что это произойдет, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным.
TV BRICS 07:14
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Авто

Mazda представил пикап Mazda BT-50 нового поколения

Как и ожидалось, дизайн новой Mazda BT-50 2021 модельного года выполнен в фирменном стиле марки — Kodo, благодаря этому совершенно новый пикап напоминает спереди кроссовер Mazda CX-5.
Тарантас Ньюс вчера в 00:45
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Здоровье

Больше всего коронавирусом за сутки заболели в Ростове и Шахтах

Новые случаи были выявлены в 21 муниципалитете области. Больше всего заболевших зафиксировано в Ростове -40 человек и в Шахтах – 35 человек.
Privet-Rostov.ru 05:47
1,2K
Политика

Более 30 депутатов Госдумы болеют или переболели коронавирусом

Более 30 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 или уже перенесли её.
RT на русском 08:54
4
Политика

Порошенко избежал ареста в суде

Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
REGNUM 10:23
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Авто

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках

По предварительным данным новая Toyota Corolla Cross будет приводиться в движение 1,2-литровым турбированным двигателем или 1,6- и 2-литровыми атмосферными моторами, кроме того, не исключено появление гибридной версии универсала.
SpeedMe 16 июня в 16:48
7
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
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Политика

Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа Джона Болтона

Основанием для судебного иска стала грядущая публикация книги политика, в которой он рассказывает о своей работе в Белом доме.
Московский Комсомолец 16 июня в 18:39
Как работают Яндекс.Новости?
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