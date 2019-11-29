с чего всё началось

Ранее в пятницу Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной. Всего в таблице было 27 ресурсов, включая сообщества, личные страницы и видео в YouTube.

Единоборства «Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Энергетика В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.

Политика Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.

Игры Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.

Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.