Общество
ИнтерфаксРоскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями
Ранее в пятницу Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной. Всего в таблице было 27 ресурсов, включая сообщества, личные страницы и видео в YouTube.
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с чего всё началось
На странице ведомства с перечнем в колонке "Название" ресурса вместо "РБК" и "Газета.Ru" теперь значатся "Форум пользователей РБК" и "Форум пользователей Газета.Ru".Интерфакс13:00
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Единоборства
«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Игры
Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений
Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
Политика
Названо место проведения саммита «нормандской четверки»
Саммит «нормандской четверги» пройдет в Елисейском дворце в Париже 9 декабря.
Биатлон
Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету
Энергетика
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Зубков считает, что спаривание львов на глазах у детей — это нормально
Олег Зубков ответил отказом, угрозами в адрес ветинспектора и обещанием «уничтожить» 30 медведей, если сафари-парк закроют.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на российском канале
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Происшествия
Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Общество
Штаб Алексея Навального нашел коттеджный поселок, где живут депутаты Мосгордумы от «ЕР»
Как говорится в расследовании, служебное жилье семи депутатов расположено в Подмосковье и выдано мэрией Москвы.
Игры
Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности
В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Происшествия
СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве
Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Кино
Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона
Шоу-бизнес
Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Общество
В Краснотурьинске школьники 40 минут на морозе ждали депутата Шипулина
На кадрах видео, которое прислал подписчик группы, видно, что ведущие решили провести зарядку с детьми, чтобы согреться.
Космос
В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.